Die führende Schweizer Anbieterin von Prepaid-Karten beschleunigt

ihr Digitalisierungs-Tempo und führt per sofort Fitbit Pay ein.

Fitbit Pay funktioniert mit Fitbit Ionic und macht das Bezahlen aus

dem Handgelenk heraus möglich. Fitbit zählt zu den weltweit führenden

Anbietern von digitalen Gesundheits- und Fitnessprodukten.



Überall, wo Portemonnaie und Handy stören, zum Beispiel im

Fitnessstudio oder auf der Piste: Wer eine Fitbit Ionic (NYSE: FIT)

Smartwatch am Handgelenk trägt, hat damit ab sofort die Möglichkeit,

mobil zu bezahlen. Die Zahlkartenprodukte von Swiss Bankers, zum

Beispiel die Travel Cash Karte und Mastercard Prepaid-Karte können

auf Fitbit-Smartwatches aktiviert werden.



Mobiles Bezahlen mittels einer Smartwatch ist einfach, schnell und

sicher. Ob auf Reisen oder beim Sport, in der Badeanstalt oder auf

einer Wanderung, das digitale Portemonnaie ist am Handgelenk dabei,

kann weder gestohlen werden, noch verloren gehen. Bezahlen mit Fitbit

Pay erfüllt sämtliche Ansprüche an Sicherheit und Vertraulichkeit:

Die Nummern der hinterlegten Karten werden weder übertragen, noch auf

dem Gerät oder irgendeinem Server gespeichert. Die Identifizierung

erfolgt durch einen individuell festgelegten Fitbit Pay-PIN oder wo

möglich durch einen Fingerabdruck.



