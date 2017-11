So ist die Downlight Slim-Familie vor allem für den Einbau in enge Zwischenräume, zum Beispiel mit abgehängten Decken, konzipiert. Außerdem zeichnet sie sich durch besonders einfache und flexible Installation sowie hohe Energieeffizienz aus. Das gilt auch für die schmale und besonders robuste Anbauleuchte Surface Compact IK10, die beispielsweise in stark frequentierten Treppenhäusern oder öffentlichen Gebäuden (Bild 1) zum Einsatz kommt. Die neuen Leuchten kommen unter der Marke Ledvance in den Verkauf.

Für besonders beengte Zwischenräume gestaltet ist die ab Dezember erhältliche, runde Downlight Slim Value (Bild 2). Mit nur 21 mm Einbauhöhe und dank externem Treiber mit schneller Dreh-Steckverbindung ist sie die flachste LED-Leuchte im aktuellen Profi-Portfolio von Ledvance. Sie gibt es für Ausschnitte von 175 mm oder 205 mm Durchmesser und mit wahlweise ...

