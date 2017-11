Weiterhin heißt es: Nvidia aufgepasst! Erst am Montag kündigten Intel und AMD eine gemeinsame Chip-Entwicklung an - am Mittwoch gibt Intel bekannt, in Zukunft selbst Grafikkarten zu entwickeln. "Wir haben den Plan unsere Kapazitäten im Bereich Daten- und Grafikverarbeitung aggressiv auszubauen.", heißt es in der Pressemitteilung des Konzerns. Ein Schritt, der den GPU-Markt umkrempeln könnte.

