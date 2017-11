Straubing (ots) - Völlig unbefriedigend scheint die Lösung mit Blick auf die Kohlekraftwerke. Dass diese Energiebetriebe besonders viel CO2 in die Luft blasen, ist bekannt. Nicht nur in Deutschland. Einige Länder im Osten der Union hängen zu 90 Prozent von der Kohle ab. Ob die Brüsseler EU-Kommission sicherstellen wird, dass Rumänien und Bulgarien die neuen Fördermittel auch dazu nutzt, um auf alternative Energieträger zu setzen, ist nicht absehbar. Viele scheuen das deutsche Beispiel, weil sie steigende Stromkosten fürchten. Der Kompromiss von Brüssel ist gut. Ob er auch ein Durchbruch für den Klimaschutz sein kann, bleibt fraglich.



