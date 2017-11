Straubing (ots) - Unverändert dramatisch ist die Situation beim Pflegepersonal. Schon jetzt ist der Mangel an Fachkräften groß - und er wird sich weiter verschärfen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wird die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit rund 2,8 Millionen auf gut fünf Millionen steigen, doch gleichzeitig sinkt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter. Der Pflegeberuf gilt als unattraktiv, schwer, belastend und schlecht bezahlt. Das muss sich dringend ändern. Denn was nützt es, wenn zwar mehr Geld im System ist und der Leistungskatalog ausgeweitet wird - aber viel zu wenige Menschen da sind, diese Leistungen auch zu erbringen?



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de