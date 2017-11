Hamburg (ots) -



- Mit 30 Mio monatlichen IVW Visits Deutschlands größte Radioplattform - 59,6 Mio monatliche PIs in der Audio Kategorie.



In der Oktober Ausweisung der IVW erreicht radio.de 30 Mio. monatliche Visits und ist damit erneut Deutschlands größte Radioplattform. In der Kategorie Audio erreicht der Service 59,6 Mio. monatliche PIs.



Die Datenbank von radio.de umfasst mehr als 30.000 Sender, Webradios und Podcasts aus aller Welt. Der Service steht kostenlos im Browser und für iOS- und Android-Smartphones und -Tablets, sowie als Skill für den Cloud-basierten Sprachdienst Amazon Alexa und als App für Amazon Fire-TV zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es für iOS und Android auch die werbefreie PRIME App zum einmaligen Kauf.



"Mit unserer konsequenten Strategie unseren Service auf allen Geräten und weltweit anzubieten, haben wir uns von einer deutschen Website-Firma zu einer internationalen Connected-Device-Company entwickelt." So Bernhard Bahners, Geschäftsführer der radio.de GmbH. "Die aktuelle Ausweisung unterstreicht unsere erfolgreiche Entwicklung, die wir in den letzten Jahren genommen haben."



Über radio.net by radio.de GmbH



Die radio.de GmbH ist der Betreiber der internationalen Plattform radio.net, sowie der nationalen Plattformen radio.de, radio.at, radio.fr, radio.es, radio.pt, radio.it, radio.pl, radio.se und radio.dk.



Nach dem erfolgreichen Start von radio.de 2007 begann 2008 die europaweite Expansion die 2015 mit dem Launch der internationalen Plattform radio.net auch ausserhalb von Europa fortgesetzt wurde.



Der Service bietet mit nur einem Klick Zugriff auf mehr als 30.000 nationale und internationale Sender, Webradios und Podcasts. Auch unterwegs ist immer der passende Sender mit dabei - die kostenlose App ist für iOS- sowie Android-Smartphones und -Tablets, Apples tvOS, als Alexa Skill und für die Fire-TV Plattform erhältlich.



Nutzer finden mit dem Radioplayer sowohl rein internetbasierte Sender als auch die Online-Streams bekannter UKW-Stationen. Neben redaktionellen und persönlichen Hör-Tipps lassen sich die Sender nach Beliebtheit, Musikrichtung, Thema, Stadt, Land oder Sprache sortieren.



OTS: radio.de GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70581 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70581.rss2



Pressekontakt: radio.net by radio.de GmbH Michael Bruns Mühlenkamp 59, 22303 Hamburg T: +49 (0)40 570065-152 E: m.bruns@radio.net http://corporate.radio.de/