Während in Berlin die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition in die entscheidende Phase gehen, fordern Klimaforscher den raschen Beginn des Kohleausstiegs. Das sei aber nur der erste Schritt gegen das Klimachaos.

Die Grünen bekommen Unterstützung aus der Wissenschaft für ihre Forderung nach einem schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung. "Die Auswirkungen des Klimawandels treten immer deutlicher zu Tage", sagte Mojib Latif, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Klima Konsortiums (DKK) und Forscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, am Donnerstag in Berlin. In Deutschland seien die Emissionen seit acht Jahren nicht gesunken, darum müsse die Politik dringend nachsteuern. "Der Kohleausstieg ist dafür der erste notwendige Schritt", sagte Latif auf einer Veranstaltung des DKK.

"Die Koalitionsverhandler in Berlin haben es in der Hand, ob sie dem Klimachaos noch weiter die Tür öffnen - oder für Deutschland und die Welt Stabilität sichern", sagte Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Schellnhuber hält jede Tonne des klimaschädlichen CO2, die sofort eingespart werde, für entscheidend. Die Politik, sagt er, wolle niemanden wehtun. Deswegen würden zwar Ziele formuliert, notwendige Entscheidungen aber verschleppt. Ein Riesenproblem, denn: "Wer heute niemandem wehtun will, wird morgen allen wehtun."

Schon die heutige Erderwärmung um bereits ein Grad globale Mitteltemperatur habe auf der ganzen Erde spürbare Auswirkungen. "Wetterextreme nehmen zu und treffen auch uns in Deutschland, etwa Starkregen", sagte Schellnhuber. Gerade in ärmeren Ländern aber könnten Dürren, Fluten oder Wirbelstürme ganze Folgenkaskaden auslösen. In Puerto Rico etwa habe einer der verheerenden Hurrikane dieses Herbstes innerhalb von Stunden die wirtschaftliche Entwicklung von Jahren zunichte gemacht. Solche Extremereignisse ...

