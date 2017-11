Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche musste die britische Premierministerin Theresa May einen Posten in ihrem Kabinett neu besetzen: Die neue Entwicklungsministerin Penny Mordaunt bringt ungewöhnliche Qualifikationen mit.

Die britische Premierministerin hat eine neue Entwicklungsministerin: Penny Mordaunt wurde mit sofortiger Wirkung in das Kabinett der britischen Regierung berufen. Eine Entscheidung, die in aller Eile getroffen werden musste, nachdem Mordaunts Vorgängerin Priti Patel am Vortag plötzlich zurückgetreten war.

Die 45-Jährige Patel hatte auf einer zweiwöchigen Privatreise vor zwei Monaten ohne Absprache mit der Premierministerin 14 Termine wahrgenommen, die wie ein offizieller Staatsbesuch anmuteten. Einmal traf sich die konservative Politikerin sogar mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu. Damit habe sie eindeutig gegen die Verhaltensregeln ...

