FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. November:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Richemont Halbjahreszahlen 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 10/17 07:00 D: Ströer Q3-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 D: LEG Immobilien Q3-Zahlen 07:00 D: Cewe Stiftung Q3-Zahlen 07:00 D: Rhön-Klinikum Q3-Zahlen 07:00 D: Allianz Q3-Zahlen (8.30 h Call) 07:00 L: Arcelormittal Q3-Zahlen 07:30 A: S&T Q3-Zahlen 07:30 D: Bechtle Q3-Zahlen 07:30 D: Jenoptik Q3-Zahlen (10.00 h Call) 08:00 D: EnBW 9Monatszahlen 08:00 L: Senvion Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE I: Telecom Italia Q3-Zahlen D: Zeal Network Q3-Zahlen D: PVA Tepla Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:45 F: Industrieproduktion 09/17 10:00 I: Industrieproduktion 09/17 12:00 D: Pk zum Haushalt der Bundesagentur für Arbeit für 2018, Nürnberg 14:00 PL: Leistungsbilanz 09/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/17 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE EU: Moody's Ratingergebnis Kroatien EU: Fitch Ratingergebnis Ungarn, Estland EU: DBRS Ratingergebnis Schweden, Griechenland D: Fortsetzung der Sondierungsverhandlungen von CDU, CSU, FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition ab 09.00 h kleine Runde zur Arbeit der Berichterstatter-Gruppen in den Einzelthemen voraussichtlich 16.00 h große Runde zieht Zwischenbilanz der zweiten Sondierungsrunde 10:00 D: Pk IG Metall zur Zukunft der Siemens-Standorte in Berlin 10:00 D: Sonder-Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn zur Besetzung von drei unbesetzten Vorstandsposten GB: Brexit-Verhandlungen in Brüssel (zweiter und letzter Tag) Es geht um die drei Kernthemen Finanzen, Garantien für Bürger und die Lage an der irisch-nordirischen Grenze. Erwartet wird zum Abschluss gegen mittag eine Pressekonferenz der Chefunterhändler Barnier und Davis. 11:00 D: Tagung: "Zins und Kreditwirtschaft - verkehrte Welt" u.a. mit Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret und Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon - Veranstalter ist die "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen", Frankfurt 16:00 D: Presse-Gespräch mit ESM-Direktor Klaus Regling "Kommt der Europäische Währungsfonds schon im nächsten Jahr?": Der Münchner Presseclub lädt zur Diskussion mit dem Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling. PH: 31. Gipfeltreffen der Asean-Staaten (bis 14.11.) D: Fortsetzung Weltklimakonferenz (bis 17.11.), Bonn

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

/bwi

AXC0357 2017-11-09/17:35