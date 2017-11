Berlin (Dow Jones)--Unmittelbar vor dem nächsten Treffen der großen Jamaika-Sondierungsrunde am Freitag mehren sich die Forderungen nach einer kompletten Abschaffung des Solidaritätszuschlags. "Das Aus für den Soli muss verbindlich im Koalitionsvertrag einer neuen Bundesregierung festgeschrieben werden", erklärte Mittelstandspräsident Mario Ohoven auf einer gemeinsamen Kundgebung mit dem Bund der Steuerzahler am Donnerstag in Berlin. Laut einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage erwarten 60 Prozent der Befragten, dass eine mögliche Jamaika-Regierung den Soli abschafft.

Ohoven erklärte, die Abschaffung des Solis sei überfällig, der Mittelstand lasse sich nicht länger vertrösten. "Unsere Bürger und Betriebe müssen endlich entlastet werden", sagte der Chef des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Vom Aufschwung müssten diejenigen profitieren, die ihn erarbeitet hätten. Der Soli sei zudem verfassungsrechtlich bedenklich. Aus einer befristeten Sonderabgabe sei längst eine reguläre Steuer geworden.

"Wenn der Mittelstand sich nicht wehrt, wird der Soli zu einer zweiten Sektsteuer", warnte Ohoven. Kaiser Wilhelm II. habe diese Sondersteuer zur Finanzierung der Flotte eingeführt. Die Flotte gebe es schon lange nicht mehr, die Sektsteuer dagegen bis heute.

