John Marks Templeton gründete 1954 den Templeton Growth Fund, Inc., einen der am Anlagevermögen gemessen weltweit größten Investmentfonds und er weiß, wovon er spricht. Denn er hat Zeit seines Börsenlebens nach festen Kriterien gehandelt und hat enorme Erfolge vorzuweisen.Templetons Aufstieg zum "wohl größten globalen Stock-Picker des Jahrhunderts", so das US-Anlegermagazin Money 1999, begann in der Baisse des Jahres 1939 auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Damals, als alle Anleger ihre Aktien zu jedem Preis auf den Markt warfen, lieh er sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...