Berlin (ots) - Die CrewCrew ist die erste Reality-Serie von Gegenbauer und ab November wöchentlich auf YouTube zu sehen. Damit nutzt ein Unternehmen in Deutschland ein mehrteiliges Reality-Format als neues und innovatives Recruitinginstrument. Dieses richtet sich in Aufmachung und Inhalt explizit an junge Menschen zwischen 14 und 20 Jahren.



Die CrewCrew, das ist eine bunte und motivierte Truppe, die aus Azubis von Gegenbauer besteht. Im Spätsommer in Berlin stellen sich diese sechs der härtesten Herausforderung ihres jungen Azubi-Lebens: Sie wohnen eine Woche zusammen und müssen eine Reihe verrückter Aufgaben gemeinsam bestehen, die sie an die Grenzen ihrer körperlichen und psychischen Belastbarkeit bringen. Denn sie haben nur ein Ziel: Die coolste Party in der Firmengeschichte von Gegenbauer zu schmeißen.



Gegenbauer geht neue Wege im Recruitment



Die CrewCrew ist zuvorderst eine Social-Recruiting-Kampagne der Unternehmensgruppe Gegenbauer. Sie soll vor allem Teenager und junge Erwachsene von den Vorzügen einer Ausbildung im Unternehmen überzeugen. Darüber hinaus soll sie das Employer Brand schärfen und insgesamt die Attraktivität der Marke als Arbeitgeber steigern. Dazu Claus Kohls, Personaldirektor der Unternehmensgruppe: "Gegenbauer wird immer cooler. Wer Teil der Gegenbauer-Belegschaft wird, erlebt ein außergewöhnliches Beispiel an Teamgeist, Zusammengehörigkeit und Toleranz. So wie die CrewCrew ist, das wollen wir zeigen."



Breite Social-Media-Kampagne mit YouTube als Mittelpunkt



Die Serie und ein Teaser erscheinen ab der zweiten Novemberwoche im Wochenrhythmus auf YouTube. Flankiert werden die Videos von einer Social-Media-Kampagne auf Instagram und Facebook. Zusätzlich gibt es eine Landingpage mit Kontaktformular über die Ausbildungs-Interessierte direkt Kontakt zu Gegenbauer aufnehmen können.



Aufwändige Vorbereitung und detailliertes Casting



Die Idee und die Kampagnenumsetzung kommen von der Content- und Markenagentur mc-quadrat Berlin. Zusammen mit einem Social-Media-Influencer und Content-Spezialisten von Thic hat mc-quadrat die Serie in Berlin produziert. Über vier Monate Vorbereitung stecken in dem bislang einmaligen Format in Deutschland. Eine besondere Herausforderung war es, die geeigneten Protagonisten zu finden, wie Tom Kalányos, Projektleiter und Leiter Digitale Medien bei Gegenbauer, zu berichten weiß: "Uns war es wichtig, so authentisch wie möglich die Azubis in den Mittelpunkt zu stellen. Wir wollten echte Emotionen, echten Teamgeist und echte Freunde bei allen Beteiligten zeigen. Das ist es auch, was dieses Projekt so einmalig und besonders macht. Die Azubis spielen sich quasi selbst und keine Rolle. Das macht die Serie für die Zielgruppe attraktiv - und genau das wollten wir erreichen."



