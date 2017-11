Amsterdam (ots/PRNewswire) -



Norgine B.V. hat heute erklärt, dass es mit Apharm s.r.l. eine Alleinvertriebsvereinbarung für ZIVEREL® PLUS unterzeichnet hat, eine Produktlinien-Erweiterung von ZIVEREL®. Damit erweitert Norgine seine bestehende Kollaboration mit Apharm s.r.l., unter der Norgine ZIVEREL® in Europa, Australien und Neuseeland vertreibt.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )



ZIVEREL® PLUS ist ein Medizinprodukt (Klasse III), das zum Schutz der Speiseröhrenschleimhaut verwendet wird. ZIVEREL® PLUS enthält zusätzlich das Antazidum Malgadrat. Seine spezielle Rezeptur soll den Schutz und die Reparatur der Speiseröhre weiter verbessern und die Symptome in Zusammenhang mit gastroösophagealem Reflux (Sodbrennen) noch schneller lindern, als dies bereits mit ZIVEREL® erreicht wird. Die Markteinführung von ZIVEREL® PLUS ist für 2019 geplant.



Peter Martin, COO von Norgine, sagte: "Die Erweiterung unseres Produktangebots für die Gastroenterologie durch ZIVEREL® PLUS unterstreicht Norgines Kompetenz bei der Kommerzialisierung transformativer Behandlungsoptionen für Patienten, die unter Erkrankungen des Verdauungsapparats wie gastroösophagealer Refluxerkrankung (GERD) leiden." Er fügte hinzu: "Diese neue Partnerschaft profitiert von der engen Arbeitsbeziehung, die Norgine mit Apharm aufgebaut hat, und wir freuen uns auf die Produkteinführung in 2019."



Paolo Pizzoni, Geschäftsführer von Apharm, sagte: "Wir freuen uns über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Norgine. Die derzeitige ZIVEREL®-Rezeptur wurde bereits erfolgreich eingeführt. Jetzt können wir Patienten mit GERD noch mehr Behandlungsoptionen anbieten."



Gastroösophagealer Reflux ist weltweit verbreitet und ein weiterer Anstieg der Krankheitslast ist nicht auszuschließen. Er betrifft bis zu 20 % der westlichen Bevölkerung und wird mit einer Reihe von Risikofaktoren in Verbindung gebracht.



ZIVEREL® ist ein nicht erstattungsfähiges Medizinprodukt, das rezeptfrei erhältlich ist. Der Preis richtet sich nach dem jeweiligen Land.



OTS: Norgine newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80824 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80824.rss2



Pressekontakt: Isabelle Jouin, Tel.: +44(0)18958-26237