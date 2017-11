Mehr als die Hälfte aller aktiven, global investierenden Aktienfonds konnten ihre Benchmark in 2017 schlagen. Wir zeigen Ihnen die stärksten Fonds der Peergroup MSCI World Standard Core und beleuchten die wichtigsten Kennzahlen und Ratings.

Ein breit streuender Aktienfonds auf den Weltaktien-Index MSCI World gehört zum Basis-Investment in jedes Depot. Viele Investoren sind der Meinung, es genüge schon ein einfacher Indexfonds, um langfristig Gewinne zu erzielen. Das ist richtig, aber es geht noch besser: Die Ratingagentur Scope untersuchte die relevantesten Aktien- und Rentenfonds-Peergroups, wie hoch der Anteil der Fonds ist, die in den ersten drei Quartalen 2017 ihren jeweiligen Vergleichsindex schlagen konnten. In der Peergroup MSCI World Standard Core wurden insgesamt 691 Fonds untersucht. Das Ergebnis: 62,1 Prozent der aktiven Fonds schlagen ihre Benchmark.

