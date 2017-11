Mit Massenfestnahmen und Kontensperrungen geht das Königreich entschlossen gegen Korruption vor. Über 200 Menschen wurden einbestellt, verhaftet und vernommen. Es geht um 100 Milliarden Dollar Schadenssumme.

Harsche Worte für ein Land, in dem bisher fast alles unter die Decke gekehrt wurde: Es gehe um 100 Milliarden Dollar, die durch "systematische Korruption und Unterschlagung" dem saudischen Staat entzogen worden seien, sagte Saudi-Arabiens Generalstaatsanwalt, Scheich Saud Al Mojeb, am Donnerstag in Riad zu der beispiellosen Festnahme-Welle im Königreich.

208 Verdächtige wurden seit Sonntag früh einbestellt, verhaftet und vernommen, nur sieben bisher wieder entlassen. Seit Dienstag sind bei der saudischen Zentralbank SAMA hunderte Konten eingefroren. Unter den Festgenommenen sind so prominente Männer wie der Multi-Milliardär Prinz Al-Walid bin Talal Al Saud, Wirtschaftsminister Adel bin Mohammed Faqih, die Kommandeure der Nationalgarde und der Marine, Bakr bin Laden, der Chairman des größten Baukonglomerats der gesamten Region, der Saudi bin Laden Group, der Besitzer des TV-Senders MBC, frühere Aufsichtsräte beim Ölgiganten Aramco und der Saudi Telecom. Allein elf Prinzen sind darunter - es gibt allerdings im mächtigsten Petrostaat der Welt davon 10.000.

Während im Westen der erst am Sonnabend von König Salman zum Chef einer neuen und mit vielen Vollmachten ausgestatteten Anti-Korruptions-Kommission ernannte Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud verdächtigt wird, Gegner oder mögliche Rivalen aus dem Weg zu räumen, betont der Generalstaatsanwalt die strikte Einhaltung des Rechts: Alle Beschuldigten hätten alle legalen Rechte zu ihrer Verteidigung, und um sie nicht vorzuverurteilen, würden keine weiteren Namen genannt. Klar sei aber, so Saud Al Mojeb, dass es "sehr starke Beweise" gebe und allein in den letzten drei Jahren 100 Milliarden Dollar Schaden durch Korruption und Veruntreuungen entstanden sei.

Der Generalstaatsanwalt trat zudem wachsenden Befürchtungen in der Geschäftswelt entgegen und versichert: Firmen und Banken könnten weiter ganz normal Überweisungen tätigen, es seien nur Privatkonten ...

