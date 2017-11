Gerade vor dem Hintergrund der "Paradise Papers" will die Finanzministerkonferenz für mehr Steuergerechtigkeit sorgen. So beschlossen sie am Donnerstag die Anzeigepflicht für Steuergestaltungsmodelle.

Für Steuergestaltungsmodelle soll es künftig in Deutschland eine Anzeigepflicht geben. Auch vor dem Hintergrund der sogenannten "Paradise Papers" beschloss die Finanzministerkonferenz am Donnerstag, dass eine Arbeitsgruppe auf Staatssekretärsebene bis zum Sommer 2018 Eckpunkte ...

