Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag die Farbe rot klar dominiert. Der Leitindex SMI hat nach einem zunächst moderat schwächeren Auftakt ab dem Mittagshandel seine Verluste deutlich ausgebaut und am Ende in der Nähe des Tagestiefs geschlossen. Am Markt verwiesen Marktakteure zunächst auf den japanischen Markt, an dem es zu einer kurzzeitig steilen Abwärtsbewegung gekommen sei. Das habe das Thema Volatilität und Unsicherheit zurück auf die Agenda gesetzt.

Nicht nur am hiesigen Markt ging es an diesem Donnerstag deutlich abwärts, auch im übrigen Europa und in den USA gaben die Kurse überwiegend nach. Neben der Turbulenzen in Japan betonten Händler zudem, dass Aktien zuletzt einen guten Lauf hatten, womit die Gefahr für kurzzeitige Rücksetzer zugenommen habe. Die aktuelle Zahlenflut wurde ebenfalls als Auslöser für den Rücksetzer genannt. Sie hat an diesem Tag noch einmal hierzulande, aber auch in Europa Anleger in Atem gehalten. Dabei hätten einige grosse Unternehmen tendenziell enttäuscht, was sich auch auf die Notierungen der Schweizer Lavoren auswirkte.

Beim Swiss Market Index (SMI) stand zum Handelsschluss ein Minus von 0,95% auf 9'177,82 Punkte zu Buche. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fiel um 1,07% auf 1'491,15 Punkte und der breite Swiss Performance ...

