Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag die Farbe rot klar dominiert. Der Leitindex SMI hat nach einem zunächst moderat schwächeren Auftakt ab dem Mittagshandel seine Verluste deutlich ausgebaut und am Ende in der Nähe des Tagestiefs geschlossen. Am Markt verwiesen Marktakteure zunächst auf den japanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...