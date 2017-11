Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich nach unten ging es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt. Am heftigsten Tag der laufenden Berichtssaison gab es einige Enttäuschungen. Dies lastete auf den Kursen von Prosieben, Adidas und Siemens. Daneben gab es Aussagen zur Wirtschaftsentwicklung. So hat die EU-Kommission die Wachstumsprognose für Deutschland auf 2,2 von zuvor 1,6 Prozent erhöht. In den kommenden beiden Jahren soll es dagegen um jeweils 0,1 Prozent niedriger ausfallen.

In ein ähnliches Horn blies auch EZB-Direktor Benoit Coeure, der die laufende wirtschaftliche Erholung innerhalb der Eurozone als sehr stark einstuft. An der Börse wurde dies dahingehend interpretiert, dass die EZB das Anleihekaufprogramm schneller als bisher erwartet zurückfahren könnte, was die Anleihen belastete. Auf der anderen Seite könnte der Wachstumspeak erreicht sein, was kein Argument ist, Aktien zu kaufen. In der Folge kamen Verkäufe an die Börse. Der DAX schloss 1,5 Prozent leichter bei 13.183 Punkten.

Prosieben kassiert erneut Jahresprognose

Prosieben kassierte erneut den Ausblick. Anleger wendeten dem Unternehmen in Scharen den Rücken zu, die Aktie verlor 9,2 Prozent. Das Unternehmen leidet nach Ansicht der DZ Bank weiterhin unter einem Reichweiteverlust der TV-Sender und niedrigeren Buchungen großer Werbekunden. Auf der Verliererseite im DAX stand zudem Siemens mit einem Abschlag von 3,7 Prozent. Der Ausblick mit der Prognose eines lediglich "leichten organischen Wachstums" im kommenden Jahr entspreche nicht den hohen Erwartungen des Marktes, hieß es.

Deutsche Post schlossen 1,4 Prozent leichter. Die Zahlen fielen zwar im Rahmen der Erwartungen aus, lieferten nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie kein Kaufargument. Im Rahmen der Prognosen lag zudem der Quartalsausweis von Merck (minus 1 Prozent). In den Zahlen der Munich Re wurde keine negative Überraschung gesehen, die Aktie legte um 0,5 Prozent zu.

Für Analysten von Bernstein zufolge hat die Deutsche Telekom (plus 0,2 Prozent) für das dritte Quartal solide Zahlen vorgelegt. Der Ausblick verbessere sich. Im TecDAX knickte der Kurs von SMA Solar um 17,2 Prozent ein. Wegen Lieferengpässen bei Bauteilen hat das Solarunternehmen das obere Ende seiner Umsatzprognose gekappt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 142,9 (Vortag: 106,5) Millionen Aktien im Wert von rund 5,49 (Vortag: 3,98) Milliarden Euro. Es gab 5 Kursgewinner und 25 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.182,56 -1,49% +14,82% DAX-Future 13.156,50 -1,73% +15,06% XDAX 13.159,87 -1,73% +14,96% MDAX 26.590,53 -1,27% +19,84% TecDAX 2.458,71 -2,49% +35,71% SDAX 11.712,05 -1,73% +23,03% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,69 -55 ===

