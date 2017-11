Das Durchflussmesssystem eignet sich für die Messung von Flüssigkeiten in vielen Industriezweigen wie Wasser/Abwasser, Energie, Heizung/Lüftung/Klima und in der chemischen Industrie. Gegenüber der Vorgängerversion wurde der Messumformer mit dem integrierten Algorithmus PerformancePLUS TM in seiner Leistung verbessert und bezüglich Bedienkomfort und Anpassungsmöglichkeiten optimiert. Das Gerät misst mit einer gleichbleibend hohen Genauigkeit ...

