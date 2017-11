Der Ruf nach einem personellen Neustart der SPD wird lauter. Noch ist offen, wie sich das Spitzenpersonal der ältesten Partei Deutschlands neu aufstellt. Vor dem Parteitag muss SPD-Chef Schulz um sein Image kämpfen.

Nach dem Wahldebakel setzt die SPD auch auf eine personelle Erneuerung. Parteichef Martin Schulz genießt jedoch weiter Rückhalt in der SPD-Spitze - trotz des historischen Absturzes von Deutschlands ältester Partei. Bisher wird in der SPD davon ausgegangen, dass Schulz auf dem Parteitag Anfang Dezember wiedergewählt wird und die Erneuerung vorantreibt.

Generalsekretär Hubertus Heil forderte am Montag, die SPD müsse sich inhaltlich, organisatorisch und personell "Stück für Stück" neu aufstellen. Auf die Frage, ob das auch das Amt des Parteichefs betreffe, sagte Heil im ARD-"Morgenmagazin", Schulz habe erklärt, wieder zu kandidieren: "Er hat großen Rückhalt."

Der Imageschaden für Schulz könnte aber größer werden durch eine "Spiegel"-Reportage. Darin wird der SPD-Chef und Kanzlerkandidat schon Wochen vor der Bundestagswahl als niedergeschlagen beschrieben - und voller Zweifel an einem Wahlsieg sowie Fehler einräumend. Nach der Landtagswahl in Niedersachsen in knapp zwei Wochen dürfte Bewegung in die Debatte über Schulz' Zukunft kommen - so oder so.

Die SPD will in den nächsten Wochen in mehreren Regionalkonferenzen gemeinsam mit der Parteibasis den Absturz auf ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis ...

