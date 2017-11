Die britische Regierungschefin Theresa May steht so stark unter Druck wie seit Monaten nicht mehr. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage muss sie einen Posten in ihrem Kabinett neu besetzen. Ein heikles Thema.

Die britische Premierministerin Theresa May muss sich vorkommen wie in einem Albtraum. Seit Monaten muss sie Spekulationen über ihren Rücktritt abwehren - und nun auch noch innerhalb einer Woche zwei Posten in ihrem Kabinett neu besetzen. Ein heikles Unterfangen, da unter ihren Ministern eine fein austarierte Balance aus Brexit-Befürwortern und Brexit-Gegnern herrscht.

Dabei mussten noch nicht einmal die zwei Minister gehen, über deren Rücktritt es schon lange Spekulationen gab. Immer wieder hatte sich Außenminister Boris Johnson Patzer geleistet und auch Rufe nach dem Rücktritt ihres Finanzministers Philip Hammond hatte es schon gegeben. Doch letztlich mussten der Verteidigungsminister und die Entwicklungsministerin zurücktreten.

"Was für ein unglaubliches Chaos", stöhnt der britische TV-Journalist Piers Morgan. Und er ist nicht der einzige, der so denkt. Seit zwei Wochen zieht sich ein Sex-Skandal durch das Regierungsviertel, in den zahlreiche Politiker verstrickt sein sollen. In Westminster kursiert eine Liste mit den Namen von rund 40 Politikern, denen sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Fast täglich wurden neue Vorfälle bekannt.

Auf der Liste stand auch der Name des britischen Verteidigungsministers. Er hatte 2002 bei einem Abendessen einer Radiojournalistin unter dem Tisch die Hand auf das Knie gelegt. Als der Fall nun in die Schlagzeilen kam, trat der Minister vor einer Woche zurück. Ein Rückschlag für die Premierministerin: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...