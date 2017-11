Mainz (ots) - Samstag, 11. November 2017, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Job-Speed-Dating



Bewerbungsgespräche mit Arbeitgebern im Minutentakt. Die Bewerber: Menschen mit Behinderung. Wer kriegt einen Job? Das Job-Speed-Dating ist ein neues Projekt in Berlin. Potenzielle Arbeitgeber interviewen die Arbeitssuchenden. Ziel ist: neue Job-Kontakte oder am besten eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt für die Bewerber mit Behinderung.



Begleitet wird das Projekt von Dr. Sigrid Arnade von der Interessengemeinschaft Selbstbestimmt Leben, ISL e.V., und der Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Verena Bentele. "Menschen - das Magazin" ist nicht nur bei der Veranstaltung dabei, sondern begleitet auch Teilnehmer und fragt nach, was aus den Gesprächen beim Speed Dating geworden ist.



Samstag, 11. November 2017, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Ralph Schumacher



Helmut-Kohl-Straße statt Rheinallee? - Streit um Umbenennungen Auslaufmodell Braunkohle - Lausitz fürchtet Kahlschlag Angst-Räume in Innenstädten - Gewaltexzesse statt Einkaufsspaß Hammer der Woche - Bahnstrecke ohne Zug



Samstag, 11. November 2017, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Höhenstein



Gäste: Christian Prokop, Handball-Bundestrainer Urs Meier, ehemaliger FIFA-Schiedsrichter



Fußball Nationalmannschaft - Länderspiel England - Deutschland Fußball WM-Qualifikation - Playoffspiele: Dänemark - Irland - Schweden - Italien Formel 1 - Qualifying Großer Preis von Brasilien Handball - DHfK Leipzig - Rhein Neckar Löwen



Sonntag, 12. November 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Durch Deiner Hände Arbeit - Handwerk heute



Der Klempner, die Hebamme, der Maler, der Bäcker, die Töpferin, der Netzflicker: "sonntags" zeigt Menschen, die sich "durch ihrer Hände Arbeit" ernähren, auch wenn es nicht immer leicht ist. Handwerker sind gefragt, lernen will die Berufe kaum einer. Die meisten machen lieber Abitur. Dabei prägte das Handwerk die deutsche Geschichte und die Mentalität der Macher: "Handwerk ist mehr als ein Job", sagt der Wissenschaftler Richard Sennett. "Es ist eine Haltung."



