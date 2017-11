Hamburg (ots) -



Das UEFA Europa League Rückspiel des 1. FC Köln gegen den FC Arsenal London live im Stadion in der VIP-Loge miterleben! Unter allen, die bis zum 20. November auf www.deutsche-weihnachtslotterie.de ein Los der Deutschen Weihnachtslotterie erworben haben, werden 1x zwei Logenkarten für das Fußball-Highlight am 23. November in Müngersdorf verlost! Die Nicht-Fußball-Fans haben alternativ die Chance auf ein Apple iPhone X.



LiebeDeineStadt - Alle Fans des 1. FC Köln werden ihrer Mannschaft die Daumen drücken. Auch Lukas Podolski ist im Europapokal- und Weihnachtlotterie-Fieber: "Wir können jeden Fan im Stadion gebrauchen!". Darüber hinaus ist die Deutsche Weihnachtslotterie eine Spendenlotterie - das heißt, jedes Los unterstützt die Partnerstiftungen der Deutschen Weihnachtslotterie, so auch die Lukas Podolski Stiftung! "Ich möchte mich schon heute bei allen bedanken, die mit einem Los dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland gefördert werden können", so Lukas Podolski.



Die Weihnachtslotterie ist nicht nur aufgrund ihres Spenden-Charakters eine faire Lotterie. Sondern auch, weil es nicht den einen Gewinner gibt, der viele Millionen Euro gewinnt. Das Besondere der Weihnachtslotterie ist, dass es viele Gewinner gibt, die jeweils 300.000 Euro gewinnen! Nach dem spanischen Vorbild findet erstmals in 2017 auch die Deutsche Weihnachtslotterie statt.



Seit Montag, den 06. November, sind die Lose der Deutschen Weihnachtslotterie auf www.deutsche-weihnachtslotterie.de erhältlich. Das Los kostet wie das berühmte "Décimo" in Spanien 20 Euro. Die LIVE-Ziehung der Gewinner findet am 26. Dezember um 19:40 Uhr in SAT.1 statt.



Jedes Los kostet 20,00 Euro (Preis pro Los 18,00 Euro, 2,00 Euro Vermittlungsgebühr), mitmachen kann jeder, der volljährig ist! Annahmeschluss ist am 26. Dezember 2017 um 14 Uhr. Auch als Weihnachtsgeschenk ist ein Los der Deutschen Weihnachtslotterie eine schöne Idee, mit der gleichzeitig gute Zwecke unterstützt werden! Denn: Jedes gekaufte Los hilft den starken Partnerstiftungen der Deutschen Weihnachtslotterie, soziale Projekte in Deutschland zu fördern!



Veranstalter der Deutschen Weihnachtslotterie in Deutschland ist die in Köln ansässige gemeinnützige Navidad-Foundation GmbH, zu den Partnerstiftungen der Deutschen Weihnachtslotterie zählt die Stiftung Lesen (Schirmherrschaft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier), die Deutsche Kinder und Jugend Stiftung (Schirmherrschaft Elke Büdenbender) und die Lukas Podolski Stiftung für Sport und Bildung.



Die Deutsche Weihnachtslotterie basiert auf dem Konzept der Spanischen Weihnachtslotterie, auch Loteria de Navidad oder El Gordo (der Dicke) genannt. Das spanische Vorbild ist eine der erfolgreichsten und größten Lotterien der Welt, El Gordo erzielt einen Jahresumsatz von ca. 3 Milliarden Euro für die Weihnachtsziehung, die am 22. Dezember in Madrid live in einer 3,5-stündigen TV-Sendung mit einer Einschaltquote von 50% Marktanteil bei allen Zuschauern ausgestrahlt wird. Nahezu jede spanische Familie kauft mindestens ein Los, in der Regel jedoch deutlich mehr.



Bei der Weihnachtslotterie handelt es sich um eine passive Nummernlotterie, deren Lose aus jeweils einer 5-stelligen Zahlenkombination von 00000 bis 99999 bestehen. Eine Los-Serie besteht demnach aus lediglich 100.000 Losen (wobei 500 Lose vom Verkauf ausgeschlossen sind), mit der daraus resultierenden hohen Gewinnwahrscheinlichkeit von 1:99.500 Losen auf den Hauptgewinn in Höhe von 300.000 Euro netto. In Spanien wurden 2016 insgesamt rund 1.800 Los-Serien verkauft. Dementsprechend gewannen ebenso viele Lose den Hauptgewinn, was die Lotterie somit nicht nur wegen ihrer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit zu einer der fairsten Lotterien der Welt macht, da im Fall der Weihnachtslotterie nicht eine Person den Hauptgewinn in Millionenhöhe gewinnt, sondern eine Vielzahl von Gewinnern jeweils 300.000 Euro gewinnen.



Die Deutsche Weihnachtslotterie ist nicht nur wegen ihrer Gewinnverteilung eine der fairsten Lotterien, sondern auch, weil es sich um eine sogenannte Soziallotterie oder auch Spendenlotterie handelt, welche von der gemeinnützigen Navidad-Foundation GmbH veranstaltet wird, die über eine deutschlandweite Veranstalterlizenz auf Basis des 3. Abschnitts des Glücksspielstaatsvertrags §§12-7 (vergl. "Aktion Mensch" oder "Deutsche Fernsehlotterie") verfügt. Diese Lizenz beinhaltet auch die Erlaubnis, die am 26. Dezember stattfindende Ziehung der Weihnachtslotterie im Rahmen einer TV-Show zu übertragen.



NeoLotto Ltd. und GoLOTTO



Die NeoLotto Ltd. wurde 2013 gegründet und vermittelt staatlich lizensierte interaktive Lotterien. Über die GoLOTTO-APP für iOS, Android sowie über responsive Websites können Kunden am offiziellen Lotto 6aus49, EuroJackpot und GlücksSpirale teilnehmen und spielen. Die NeoLotto Ltd. ist eine der beiden offiziellen Vertriebspartner der Navidad-Foundation gGmbH. Geschäftsführer und Co-Founder der NeoLotto Ltd. ist Bahne Carstensen.



Navidad-Foundation gGmbH



Die Navidad-Foundation gGmbH mit Sitz in Köln verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke, hauptsächlich zur Förderung von Kindern, jungen Menschen und der Altenhilfe. Außerdem stehen Sport, Wissenschaft, Bildung und Forschung im Mittelpunkt. Ihren Zweck verfolgt die Navidad- Foundation gGmbH mit Hilfe der Veranstaltung von sogenannten Soziallotterien. Eine davon ist die Deutsche Weihnachtslotterie. Hierzu verfügt die Navidad-Foundation gGmbH über eine deutschlandweite Veranstalterlizenz auf Basis des 3. Abschnitts des Glücksspielstaatsvertrags §§ 12-17. Die gemeinnützige Navidad-Foundation GmbH hat die staatliche Lizenz zur Durchführung der Deutschen Weihnachtslotterie am 18.07.2016 vom Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz erhalten und verpflichtet sich, die Zweckerträge gemeinnützig zu spenden. Geschäftsführender Alleingesellschafter der Navidad-Foundation gGmbH ist Marcus Geiß.



