Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AMS -1,6% auf 95,55, davor 10 Tage im Plus (22,99% Zuwachs von 78,95 auf 97,1), EVN -0,03% auf 14,495, davor 6 Tage im Plus (7,81% Zuwachs von 13,45 auf 14,5), SBO -0,57% auf 85,51, davor 5 Tage im Plus (7,31% Zuwachs von 80,14 auf 86), VIG -0,51% auf 25,4, davor 3 Tage im Plus (1,49% Zuwachs von 25,16 auf 25,53), DO&CO -0,53% auf 47, davor 3 Tage im Plus (6,18% Zuwachs von 44,5 auf 47,25), Strabag +1,4% auf 34,68, davor 3 Tage im Minus (-4,85% Verlust von 35,95 auf 34,2), Wolford +0,66% auf 13,785, davor 3 Tage im Minus (-14,38% Verlust von 15,99 auf 13,7). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Amag 50 (MA100: 50,13, xD, davor 339 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Palfinger 36,9 (MA200:...

Den vollständigen Artikel lesen ...