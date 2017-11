Zürich (awp) - Die Banque Cramer Cie hat Stephan Keiser zum Chef der Zürcher Geschäftsstelle ernannt. Er werde die neue Funktion am 1. April 2018 antreten, heisst es in einer Mitteilung der Bank vom Donnerstagabend. Bei dem Finanzinstitut im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Norinvest hatte Cédric Anker am 1. Oktober ...

