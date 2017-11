Die Reform des Emissionshandels ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Im Streit um den Kohleausstieg ergibt sich für die Jamaika-Sondierer daraus eine neue Möglichkeit. Schützenhilfe kommt aus Brüssel.

Die Jamaika-Sondierer bekommen im Streit um den von den Grünen geforderten Kohleausstieg unverhofft Schützenhilfe aus Brüssel. In ihren Verhandlungen zur Reform des Europäischen Emissionshandelssystems ab 2021 verständigten sich EU-Kommission, Europaparlament und Ministerrat darauf, es den Mitgliedstaaten zu erlauben, überflüssig gewordene Emissionszertifikate stillzulegen, so beispielsweise nach der Abschaltung von Kohlekraftwerken.

Das war bislang nicht möglich. So führten nationale Alleingänge bei der Stilllegung von Kohlekraftwerken zu unerwünschten Nebeneffekten: Die Zertifikatemenge blieb gleich, das CO2-Preisniveau sank, weil Kraftwerke aus dem Rennen gingen, die Stromproduktion aus Kohle verlagerte sich tendenziell ins Ausland. Künftig soll die Möglichkeit bestehen, Zertifikate in dem Umfang dauerhaft aus dem Markt zu nehmen, in dem beispielsweise Kohlekraftwerkskapazitäten stillgelegt werden.

Für die Jamaika-Sondierer in Berlin komme dadurch "eine neue Option ins Spiel - der Kohleausstieg durch Zertifikatelöschung", sagt Juliette de Grandpré, WWF-Expertin für europäische Klimapolitik. "Es ist sehr zu begrüßen, dass der Emissionshandel ambitionierteren Mitgliedstaaten nicht mehr im Weg steht", sagte de Grandpré. Die Jamaika-Verhandler könnten es sich sparen, mühsam über jedes einzelne Kraftwerk zu verhandeln. Statt dessen könnten sie Zertifikate stilllegen.

Nach zähen Verhandlungen hatten sich Vertreter von EU-Kommission, Europaparlament und Ministerrat in der Nacht zum Donnerstag auf neue Regeln für den Emissionshandel ab 2021 geeinigt, die nun noch offiziell abgesegnet werden müssen. Der Handel mit den Verschmutzungsrechten ...

