Bayreuth (pta036/09.11.2017/18:42)



Bayreuth, 9. November 2017 - Der Vorstand der 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard) hat heute auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 15. Juli 2016 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 44.821.419,00 auf bis zu EUR 46.791.825,00 durch Ausgabe von bis zu 1.970.406 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt. Die 1.970.406 neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechtes nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz institutionellen Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland angeboten. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung in den Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Der Platzierungspreis wird sich am Börsenkurs der Gesellschaft orientieren und diesen nicht wesentlich unterschreiten. Der Emissionserlös soll es der Gesellschaft ermöglichen, das Wachstum zu beschleunigen und strategische Maßnahmen umzusetzen. Die Transaktion wird von der Quirin Privatbank AG begleitet.



Für weitere Informationen: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth, Deutschland www.solarparken.com



Aussender: 7C Solarparken AG



ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie)



