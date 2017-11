Dietzenbach (ots) -



SKECHERS USA Deutschland GmbH gibt bekannt, dass die Mutterfirma SKECHERS (NYSE:SKX), die globale Schuhmarke, mit der mehrfach mit Platin ausgezeichneten und an der Spitze der Hitparade stehenden Musikerin Camila Cabello im Rahmen einer weltweiten Marketingkampagne für die Damenschuhkollektion von SKECHERS in Partnerschaft geht. Die 20jährige Sängerin/Songwriterin hat die Kampagne im August in den USA lanciert. Ihr erstes Soloalbum erschien direkt darauf im September. In Deutschland wird der gemeinsame TV Spot im Frühjahr 2018 ausgestrahlt.



"Dieses Jahr beginnt für mich ein komplett neues Kapitel, sowohl in Bezug auf meine Musik als auch auf meine Lebensanschauung - ich freue mich außerordentlich, diesen Weg mit SKECHERS gehen zu dürfen", so Camila Cabello. "Außer dem Stil und Tragekomfort von SKECHERS Schuhen finde ich die philanthropischen Anstrengungen des Unternehmens toll. SKECHERS bewirkt etwas - egal ob es um die Spende von Millionen Schuhen an Kinder geht oder um die Rettung verlassener Tiere. Es ist mir wichtig, dass ich meinen Erfolg nutze, um etwas zurückzugeben und mit gleichgesinnten Unternehmen in Partnerschaft zu gehen, die ebenfalls an die Kette guten Verhaltens glauben. Ich liebe diesen Geist der Großzügigkeit - und ich freue mich darauf, als jüngste Markenbotschafterin von SKECHERS diese positiven Nachrichten in der Welt zu verbreiten."



"Camila reiht sich ganz natürlich in unsere Geschichte singender Superstars ein - sie wird bereits von Millionen verehrt und gilt derzeit sowie in den kommenden Jahren als diejenige, auf die man schauen sollte", fügte Michael Greenberg, President von SKECHERS, hinzu. "Sie wurde von Time zu den 25 einflussreichsten Teenagern im letzten Jahr gezählt, verfügt über Hits auf Englisch und Spanisch und erreicht ein schwer fassbares Marktsegment - Fans aus der Generation Y sowie der Generation Z. Mit ihrem Selbstvertrauen und Charakter ist sie eine großartige Ikone für unsere Marke."



Die in Kuba geborene Sängerin/Songwriterin Camila Cabello (Epic Records/SYCO) ist das Rampenlicht gewohnt. Nachdem sie ihre offizielle Solokarriere nach vier Jahren mit Fifth Harmony begann, hat Cabello in diesem Jahr bereits fünf Teen Choice Awards Nominierungen erhalten und produzierte mit MGK den zweimal mit Platin ausgezeichneten Hit "Bad Things", der über 270 Millionen Mal auf Spotify gespielt wurde und mit dem sich Cabello als erste Künstlerin auf Platz Nr. 1 der Top 40 Radio mit und ohne Gruppe etablierte. Darüber hinaus hat sie mit J Balvin und Pitbull bei der HitSingle "Hey Ma", dem Soundtrack von Fast & Furious 8, zusammengearbeitet, sowie mit Shawn Mendes bei dem mit Platin ausgezeichneten Duett "I Know What You Did Last Summer", das auf Platz Nr. 10 auf Pop Radio und Platz Nr. 20 auf den Hot 100 Charts landete. Cabello ist diesen Sommer mit Bruno Mars im Rahmen seiner 24K Magic World Tour unterwegs.



Zu den Markenbotschaftern von SKECHERS zählen derzeit die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin Meghan Trainor, Schauspieler Rob Lowe, Model und Schauspielerin Kelly Brook, TVStar Brooke BurkeCharvet und Sportlegenden wie David Ortiz, Joe Montana, Sugar Ray Leonard und Howie Long, neben weiteren Eliteathleten in der Performance Sparte der Marke Skechers.



