Die Bildungspolitik dreht sich oft um kleinere Klassen, iPads für alle oder G8 statt G9. Dabei braucht Deutschland vor allem bessere Schulleiter. Warum man sie richtig ausbilden - und vor allem gut bezahlen muss.

In den nächsten 30 Minuten wird Volker Masuhr ein Werk bestaunen, an dem er jahrelang getüftelt hat. Gerade noch wirbeln einige Kinder um den Leiter der Waldschule in Flensburg herum; dann nimmt, pünktlich um 7.45 Uhr, die Lehrerin der jahrgangsübergreifenden Klasse 1 und 2d eine Glocke in die Hand und bimmelt. Von einem Moment zum nächsten verstummt der Kinderjubel. Ab jetzt herrscht Stille "Und ab jetzt übernehmen die Schüler", flüstert Masuhr, erwartungsvoll und stolz.

Auftritt Luna. Das Mädchen steht an der Tafel und blinzelt einen Schüler nach dem nächsten an. Für die anderen ist es das Signal, von ihren Plätzen aufzustehen und nach vorne zu kommen - bis sie alle auf den Bänken vor der Tafel beisammen sitzen. "Das ist unser Morgenkreis", wispert Masuhr. Und Luna führt Regie. Welchen Tag haben wir heute? Wer fehlt? Welche Fächer stehen auf dem Plan? Luna stellt die Fragen. Ihre Mitschüler antworten.

Morgenkreis, das klingt niedlich, esoterisch. Aber in Wahrheit handelt es sich um ein ausgefeiltes Moderations- und Konzentrationstraining - um moderne Pädagogik made in Flensburg. "Wir wollen Kinder mit Haltung hervorbringen", sagt Schulleiter Masuhr. Bereits die Sechs- und Siebenjährigen sollen lernen, aufeinander zu achten, sich selbst zu führen - die Schule nicht als Lehranstalt erfahren, in der Erwachsene den Ton angeben, sondern als wertvollen Lern- und Lebensraum, exklusiv für sie: die Kinder.

Luna stockt immer mal wieder, sie ist eine Schülerin mit besonderem Förderbedarf - kein Problem, dann hilft ihr eben eine Klassenkameradin weiter. "Inklusion funktioniert", sagt Masuhr. Er ist seit elf Jahren Direktor der Waldschule. Und schon lange davon überzeugt, dass Kinder mit und ohne Einschränkungen problemlos zusammen lernen können.

An der Waldschule hat er dafür den Beweis angetreten. Sie war 2006 nicht gerade gut beleumundet in Flensburg, zählte nur 220 Schüler. Heute sind es 370. Und Masuhr hat für seine Arbeit so ziemlich jeden Bildungspreis gewonnen, den man in Deutschland gewinnen kann, den Jakob Muth-Preis für inklusive Schulen etwa und den Deutschen Schulpreis. Er versteht seine Schule nicht als verlängerten Arm der Kultusbehörde, sondern als "modernen Familienbetrieb". Und verkörpert nicht bloß einen gewissenhaften Studienrat, sondern auch einen Manager mit Lust auf Eigeninitiative und pädagogische Exzellenz, an der Spitze einer großen und komplexen Organisation, die nach dem Willen der Politik lauter helle, wache Köpfe produzieren soll: die Arbeitskräfte, Vordenker, Entwickler und Tüftler von morgen.

Gute Rektoren, gute Schulen

Das Problem ist, dass ein Selbstverständnis wie das von Volker Masuhr in Deutschland immer noch unerhört ist. Nähme die "Bildungsrepublik" (Kanzlerin Angela Merkel) ihren Anspruch wirklich ernst, wären nicht knapp 1800 Schulleiterstellen derzeit unbesetzt (siehe Grafik oben). Dann stünden im Mittelpunkt der Debatten nicht nur Internetanschlüsse und iPads, nicht Klassengrößen, Zentralabitur, G8-Reformen und Ländervergleiche - sondern vor allem die Fähigkeiten der rund 25.000 Schulleiter. Von deren Engagement, Befähigung und Motivation hängen die Karriere- und Bildungserfolge der jungen Deutschen so maßgeblich ab wie von keinem anderen Personenkreis. "Alle internationalen Befunde zeigen, dass in der Führungsqualität der Schulleitung der entscheidende Hebel für Innovationsprozesse, für eine entwicklungsförderliche Schulkultur, für Unterrichtsklima, Schülerleistungen und damit auch für die Qualität von Schulen zu finden ist", hat die Robert Bosch Stiftung schon vor gut zehn Jahren in einer groß angelegten Studie befunden. Doch eine Debatte über die Ausbildung der Schulleiter und ihre Bezahlung, über ihre Bedeutung als Produktivfaktor einer Wirtschaftsnation und Wohlstandsmultiplikator einer Wissensgesellschaft findet bis heute nicht statt. Obwohl es an Reformideen nicht fehlt. Und schon gar nicht an motivierten Fachkräften mangelt.

Erschöpfende Debatten

Volker Masuhr zum Beispiel. Der gelernte Sonderpädagoge wollte das unbedingt: eine Regelschule leiten. Er hörte von der freien Rektorstelle, ergriff die Initiative, erhielt den Zuschlag - und als er an die Waldschule kam, zogen zehn Familien aus Protest ihre Kinder ab. Ein Sonderpädagoge an der Spitze einer Grundschule? Lieber nicht. Das hat Masuhr frustriert - und angespornt: "Wir brauchten erst den Systemwechsel, dann den Imagewechsel."

Masuhr, 62, bereitete sich akribisch vor und besorgte sich Marketing-Fachliteratur. Wieder und wieder fragte er sich: "Wie überzeuge ich die Eltern davon, dass unser Schulkonzept gut ist?" Masuhr entschied sich für einen ungewöhnlichen Schritt. Kurz nach Amtsantritt holte er einen Zirkus mit all seinen Jongleuren, Clowns und Akrobaten an die Schule, die gemeinsam mit Lehrern und Schülern ein Programm einstudierten. Das Problem: Das Projekt kostete 15.000 Euro. Kein Problem: Masuhr fand Sponsoren. Das Ergebnis: Alle drei Vorstellungen waren ausverkauft. Am Ende stand ein finanzielles Plus. Und die Waldschule war auf einen Schlag stadtbekannt als Institution mit kreativen Lehrmethoden.

Was hingegen geschieht, wenn Schulpolitik sich in Struktur- und Grundsatzdebatten erschöpft, lässt sich in Baden-Württemberg beobachten. Dort haben sich, einer Studie des IQB-Bildungstrends zufolge, die Leistungen der Grundschüler verschlechtert. Im Fach Deutsch belegt Baden-Württemberg demnach nur noch Platz 13 (2011: Platz fünf). Im Fach Mathematik ist es noch stärker abgeschmiert: Nur 62 Prozent der Schüler erreichten den Mindeststandard oder übertrafen ihn - ein Minus von zehn Punkten. Die Folge: Viele Unternehmen klagen über schlecht qualifizierte Schulabsolventen, die auf ihre Ausbildung eigens vorbereitet werden müssen.

Umso erstaunlicher, worüber sich Union, FDP und Grüne derzeit in ihren Sondierungsgesprächen in Berlin die Köpfe zerbrechen. Thema eins: Kann, soll und darf der Bund künftig Schulen mit Geld aus Berlin unterstützen? Grüne und FDP meinen ja, die Union ist skeptisch. Insbesondere die bayrische CSU fürchtet, dass sich Berlin künftig in die Lehrpläne einmischen könnte. Thema zwei: die Digitalisierung der Bildungslandschaft. Die Möchtegernregierenden wollen WLAN in Schulgebäude und iPads in die Klassenzimmer bringen. Machte ein solches Programm die Schüler schlauer? Oder nur die Kommunen arm - und einen Medienkonzern wie Bertelsmann glücklich, der massiv in Bildungsangebote investiert? Einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge bräuchten die deutschen Schulen etwa 2,8 Milliarden Euro pro Jahr, um für das digitale Zeitalter gerüstet zu sein. Pro Grundschüler wären das etwa 260 Euro, für ältere Schüler fielen sogar 400 Euro an.

Allein um die Schulleiter, die das Geld und die technische Ausstattung in sinnvollen, klugen Unterricht übersetzen müssten, geht es ausdrücklich nicht. Immerhin: Erste Anzeichen eines Erkenntniszuwachses unter Bildungspolitikern sind zu verzeichnen. "Schulleiter sind zugleich Pädagogen und Führungskraft im besten Sinne", meint die baden-württembergische Schulministerin und derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Susanne Eisenmann (CDU): "Sie sind entscheidend für die Motivation ...

