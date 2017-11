Mannheimer Morgen zur Reform des Emissionshandels Überschrift: Ausgang offen Wer Dreck in die Luft bläst, zahlt. Wer in klimaschonende Verfahren investiert, spart. Der Emissionshandel gilt seit seiner Einführung in der EU vor zwölf Jahren als ein besonders intelligentes Steuerungsinstrument - wenn es denn funktionieren würde. Doch der Versuch, den Markt erst mit Verschmutzungszertifikaten zu fluten und diese dann zu verknappen, um die Preise nach oben zu treiben, misslang. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Und der erscheint zunächst vielversprechend. Auch wenn sich die Zahl der Papiere, die jedes Jahr vom Markt genommen werden, nur moderat erhöht, wird der Effekt spürbar sein. Und sogar die Sonderregelungen für die energieintensive Branche sind akzeptabel, wenn die Ausnahmen eng begrenzt bleiben. Völlig unbefriedigend erscheint die Lösung dagegen mit Blick auf die Kohlekraftwerke. Einige Länder im Osten der Union - wie beispielsweise Polen - hängen zu 90 Prozent von der Kohle ab. Warschau könnte, wenn es denn wollte, eine Energiewende einleiten, anderen Staaten fehlt dafür das Geld. Wie die EU sicherstellen will, dass Länder wie Rumänien und Bulgarien die neuen Fördermittel auch dazu nutzen, auf alternative Energien umzuschwenken, ist bislang offen. Der Kompromiss von Brüssel ist gut - ob er auch einen Durchbruch für den Klimaschutz bedeutet, bleibt fraglich. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

