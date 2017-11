Liebe Leser,

BASF marschiert immer stärker auf eine magische Grenze zu, wie Chartanalysten die Marke von 100 Euro bezeichnen. Auch in dieser Woche ist es zunächst weiter nach oben gegangen, heute kam es in einem schwächeren Gesamtmarkt hingegen zu leichten Kurseinbußen. Am Montag, den 6. November, konnte sogar ein neues Allzeittop beim Stand von 97,46 Euro markiert werden. Chartanalysten bescheinigen BASF einen charttechnischen Aufwärtstrend und sprechen von einer guten Marktstimmung. ... (Frank Holbaum)

