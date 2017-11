Liebe Leser,

Siemens musste in den letzten Tage wieder kräftig abgeben. Nachdem die Aktie am 30. Oktober die 200-Tage-Linie überwinden und damit einen technischen Aufwärtstrend einläuten konnte, ging es in den letzten Tagen wieder unter besagten gleitenden Durchschnitt zurück. Damit wurde eine Verkaufssignal gebildet, das Chartbild hat sich hierdurch eingetrübt. Auf Sicht von einem Monat notiert der DAX-Titel wieder in der Verlustzone und könnte nun neuen Tiefstkursen entgegensteuern, ... (Frank Holbaum)

