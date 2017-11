Liebe Leser,

SAP notiert derzeit kurz vor der Grenze zur wichtigen Marke von 100 Euro. Noch niemals stand die Aktie von SAP so hoch wie in der vergangenen Woche oder nach dem Auftakt in dieser Woche. In den letzten Tagen musste die Aktie in einem schwächelnden Gesamtmarkt etwas abreißen lassen. Nun fehlen wieder knapp 4 %, um die magischen 100 Euro zu erreichen und zu überqueren. Charttechniker deuten dies jedoch nur als kleine Pause auf dem Weg nach oben. Das bisherige Allzeithoch steht ... (Frank Holbaum)

