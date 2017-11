Winterthur (ots) - Die Medbase Gruppe übernimmt per sofort die

Permanence am Hauptbahnhof Zürich und erweitert damit ihr Angebot im

Bereich der Hausarzt- und Notfallmedizin. Dank einer

zukunftsorientierten Planung ist die langfristige Weiterführung der

Permanence sichergestellt. Sämtliche Mitarbeitenden werden

weiterbeschäftigt, die Leitung bleibt unverändert.



Die Permanence am Hauptbahnhof Zürich wurde 1997 von Dr. Jürg

Müller-Schoop gegründet. Sie ist bis heute privat organisiert und

unabhängig von Versicherungen und Krankenkassen. Die Permanence

beschäftigt rund 60 Mitarbeitende, davon 22 Allgemeinmediziner und

Internisten. Patienten mit akuten Beschwerden können sich ohne

Voranmeldung untersuchen und behandeln lassen. Die Permanence deckt

einen wesentlichen Teil des Notfalldienstes der Stadt Zürich ab und

entlastet die Notfallstationen der Spitäler.



Weiterführung gesichert



Dr. Jürg Müller-Schoop und Dr. James Koch haben frühzeitig nach

einer soliden Lösung für die langfristige Weiterführung des

Praxisbetriebs gesucht. «Mit Medbase haben wir eine ideale Partnerin

gefunden, die den operativen Betrieb in unserem Sinne weiterführen

wird», sind beide überzeugt. Dr. Müller-Schoop wird künftig beratend

tätig sein. Die Geschäftsführung wird weiterhin Dr. James Koch

innehaben.



Medbase übernimmt per sofort die Verantwortung für den operativen

Betrieb der Permanence. Die Integration sämtlicher

Unternehmensprozesse wird gemeinsam mit der bisherigen Leitung der

Permanence geplant und umgesetzt. Der Name Permanence bleibt

bestehen.



Gemeinsame Werte



Medizin mit Augenmass sowie starke Partnerschaften stehen für

Medbase wie auch für die Permanence im Zentrum. «Wir wollen den

Patienten eine hervorragende medizinische Betreuung bieten und

Standorte, die gut erreichbar sind», so Marcel Napierala, CEO der

Medbase Gruppe. «Mit dem unkomplizierten Zugang zu einer

Arztkonsultation und den langen Öffnungszeiten der Permanence an

sieben Tagen die Woche über das ganze Jahr ergänzen wir unser

bisheriges Angebot. Zudem leisten wir einen wichtigen Beitrag zu

einem funktionierenden Gesundheitssystem, indem wir den Notfalldienst

gemeinsam mit anderen Anbietern abdecken», ist Napierala überzeugt.



Medbase Gruppe



Die Medbase Gruppe betreibt als führender ambulanter

Gesundheitsdienstleister schweizweit an über 40 Standorten Medical

Centers. Rund 1000 Mitarbeitende betreuen die Patientinnen und

Patienten ganzheitlich von der Prävention über die Akutmedizin bis

zur Rehabilitation. Mehr als 240 Haus- und Spezialärzte sowie über

300 Therapeuten arbeiten interprofessionell zusammen und führen

jährlich über 1,5 Mio. Konsultationen und Behandlungen durch. Für

Firmen bietet Medbase Corporate Health spezifische Beratungen und

ganzheitliche Projekte im Betrieblichen Gesundheitsmanagement an.

www.medbase.ch



Originaltext: Medbase Gruppe

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061071

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061071.rss2



Kontakt:

Sonja Benninger, Marketing/Kommunikation Medbase

Telefon 052 260 29 16, sonja.benninger@medbase.ch



Marcel Napierala, CEO Medbase Gruppe, und Dr. James Koch,

Geschäftsführer Permanence Hauptbahnhof Zürich, stehen für Interviews

zur Verfügung.