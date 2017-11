Adidas wächst stürmisch, doch die US-Tochter dümpelt vor sich hin. Nun hat Vorstandschef Kasper Rorsted Victoria Beckham engagiert, um die lahme Marke in Fahrt zu bringen. Ob das reicht, ist fraglich.

Victoria Beckham hat all das, was Reebok seit Jahren fehlt: Glamour und Erfolg. Da lag es nahe, die sportliche, britische Designerin für die dahinsiechende Adidas-Tochter von der amerikanischen Ostküste zu verpflichten. Mitte der Woche gab der fränkische Dax-Konzern bekannt, dass Ende nächsten Jahres eine erste gemeinsame Kollektion von Reebok und der 43-Jährigen in die Läden kommen soll.

"Das ist ein klares Bekenntnis, dass wir zu der Marke stehen", beteuerte Adidas-Chef Kasper Rorsted an diesem Donnerstag, als er die neuen Zahlen des fränkischen Turnschuh-Herstellers präsentierte.

Selbstverständlich ist das nicht. Denn die Kernmarke Adidas wächst geradezu stürmisch. Reebok hingegen kommt kaum vom Fleck. Im dritten Quartal kletterte der Adidas-Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 13 Prozent. Reebok kam auf magere 0,6 Prozent.

Ein gutes Jahr steht Rorsted jetzt an der Spitze des größten europäischen Turnschuh-Herstellers. Den schleichenden Niedergang der US-Tochter Reebok konnte der ehemalige Henkel-Chef in seinen ersten zwölf Monaten allerdings kaum bremsen. Vor allem in der amerikanischen Heimat machen die Kunden nach wie vor einen Bogen um die Shirts und Shorts des Labels, der Umsatz fällt. Dort schließt Rorsted auch in großem Stil Läden. Außerhalb der USA hingegen sei Reebok um einen hohen einstelligen Prozentsatz gewachsen, betonte der Manager.

Viele Beobachter hatten erwartet, dass Rorsted Reebok unmittelbar nach seinem Amtsantritt abstoßen würde. Doch der Unternehmenslenker bat sich beim Aufsichtsrat vier Jahre aus, um das Label von der amerikanischen Ostküste in Fahrt zu bringen. Angesichts der guten Zahlen im Rest des Konzerns lassen die Aufseher Rorsted gewähren.

Dabei zeigte der Aufsichtsrat schon mit Vorgänger Hainer viel Geduld. Es ist inzwischen elf Jahre her, da übernahm der Niederbayer den amerikanischen Wettbewerber Reebok für gut drei Milliarden Euro. Sein Ziel: Weltmarktführer Nike mit vereinten Kräften vom Thron zu stoßen.

Der Plan ging nie auf. Das Label aus Boston ist jahrelang geschrumpft und hinkt sämtlichen Wettbewerbern hinterher. Schlimmer noch: Bis heute ist Reebok nicht annähernd so profitabel wie die Kernmarke Adidas. "Die Marge ist schlecht", beklagte auch Ines Straubinger von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) auf der Hauptversammlung.

Abstoßen will Rorsted das Label trotzdem nicht. Er glaubt daran, ...

