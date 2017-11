NordLB senkt ProSiebenSat.1 auf 'Verkaufen' und Ziel auf 23 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat ProSiebenSat.1 nach Zahlen und einer Gewinnwarnung von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 23 Euro gesenkt. Der Medienkonzern habe die bereits zuvor gedämpften Markterwartungen für das dritte Quartal erfüllt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Donnerstag. Die reduzierten Geschäftsziele für das Gesamtjahr erhöhten aber die Unsicherheit über die weitere operative Entwicklung.

NordLB senkt Siemens auf 'Halten' - Ziel runter auf 125 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Siemens nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 125 Euro gesenkt. Siemens habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Donnerstag. Auch der Ausblick des Elektrotechnikkonzerns löse keine Begeisterung aus.

Oddo BHF hebt Deutsche Telekom auf 'Buy'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der operative Gewinn der Bonner habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Alexandre Iatrides in einer Studie vom Donnerstag. Die Geschäfte im deutschen Heimatmarkt erholten sich. Sorgen um das deutsche Mobilfunkgeschäft hätten die Aktien zuletzt allerdings ausgebremst. Zudem liefern die Geschäfte der Tochter T-Mobile US gut. Sein Kursziel für die T-Aktie will der Experte nun überarbeiten.

HSBC hebt ElringKlinger auf 'Hold' - Ziel hoch auf 15 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat ElringKlinger nach Zahlen zum dritten Quartal von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 15,00 Euro angehoben. Zwar hätten die Resultate des Autozulieferers und die anschließende Pressekonferenz enttäuscht, schrieb Analyst Henning Cosman in einer Studie vom Donnerstag. Doch angesichts der seit Jahresbeginn deutlich schlechteren Entwicklung als bei den Titeln der Konkurrenz und gesunkener Konsensschätzungen preise der Aktienkurs bereits viel Negatives ein. Die Marge liege auf Neunmonatssicht unter der Zielvorgabe des Unternehmens, sollte nun aber die Talsohle erreicht haben.

Independent hebt Hannover Rück auf 'Halten' - Ziel 110 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Hannover Rück nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 93 auf 110 Euro angehoben. Die Quartalsbilanz sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Donnerstag. Die Perspektiven würden sich wohl nun verbessern, denn er rechne mit besseren Preisen für Hannover Rück, wenn Verträge neu verhandelt werden. Er habe seine Gewinnprognose für 2018 angehoben.

Deutsche Bank senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel bleibt 55 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Norma Group nach Zahlen und aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 55 Euro belassen. Der Anlagehintergrund des Verbindungstechnikhersteller habe sich binnen eines Jahres deutlich verbessert, was der Aktienkurs nach einem starken Anstieg aber schon einpreise, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Donnerstag. Das dritte Quartal habe derweil keine Überraschungen gebracht.

Oddo BHF hebt Evotec auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Evotec nach dem jüngsten Kursrutsch von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Kursverluste seien übertrieben, schrieb Analyst Igor Kim in einer Studie vom Donnerstag. Er hob das Kursziel zudem von 14 auf 20 Euro an, um noch optimistischere eigene Erwartungen für das übernommene Unternehmen Aptuit zu reflektieren als bisher.

Kepler Cheuvreux hebt Symrise auf 'Hold' (Reduce)

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Symrise nach Quartalszahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 57,00 auf 65,50 Euro angehoben. Die Aktie biete eine der ansprechendsten Wachstumsaussichten, schrieb Analyst Patrick Roquas in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sei sie mit einem Abschlag zu den Papieren der Wettbewerber Givaudan und Kerry bewertet.

National-Bank hebt Hamborner Reit auf 'Halten' - Ziel 9,50 Euro

ESSEN - Die National-Bank hat Hamborner Reit nach Neunmonatszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, aber das Kursziel auf 9,50 Euro belassen. Die Kennziffern der Immobiliengesellschaft hätten im Rahmen der Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer Studie vom Donnerstag. Sein neues Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass die Aktie seit seiner Abstufung im Mai nachgegeben habe und in den kommenden Monaten mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen sei.

NordLB hebt Ziel für Commerzbank auf 9,50 Euro - 'Verkaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 8,50 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Eckdaten der Bank hätten nur dank erheblicher Sondererlöse den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Donnerstag. Das neue Kursziel rechtfertigte er damit, dass die Aktie von aktuellen Übernahmefantasien Unterstützung erhalte.



