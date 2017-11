Liebe Leser,

die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen, doch in dieser Woche kam es dann zu einem kräftigen Rücksetzer. Charttechnische Analysten sind der Meinung, dies sei eine normale Gegenbewegung nach einem deutlich Anstieg, wie er sich in den zurückliegenden fünf Monaten vollzogen habe. Die Bilanz seit Jahresanfang beträgt knapp +28 %. Damit laufen die Notierungen nun auf ein neues Hoch zu. Am 4. Oktober 2017 war das bisherige 5-Jahres-Hoch ... (Frank Holbaum)

