Die Rücktrittserklärung des libanesischen Regierungschefs aus Saudi-Arabien belastet die Beziehungen zwischen den beiden Staaten schwer. Die Regierung in Riad spricht jetzt sogar eine Reisewarnung für den Libanon aus.

Im Streit zwischen Saudi-Arabien und dem Libanon wird der Ton immer rauer. In einer kurzen Erklärung, die die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag verbreitete, wurden alle Saudi-Araber, die im Libanon leben oder diesen besuchen, angewiesen, auszureisen. Zudem wurde vor Reisen in das Land gewarnt. Kuwait folgte später mit der gleichen Aufforderung an seine Bürger.

Die Partei des zurückgetretenen libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri forderte ihn ihrerseits zur Rückkehr in seine Heimat auf. Das kuwaitische Außenministerium teilte mit, es habe die Reisewarnung "als Vorsichtsmaßnahme wegen ...

