Die Allianz legt überraschend ein weiteres milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm auf. In den ersten sechs Monaten des kommenden Jahren sollen eigene Papiere für bis zu zwei Milliarden Euro am Markt aufgekauft werden, wie der Münchner Versicherungsriese am Donnerstagabend mitteilte. Dabei hatte Vorstandschef Oliver Bäte erkennen lassen, dass...

Den vollständigen Artikel lesen ...