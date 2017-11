BERLIN (Dow Jones)--Knapp vier Wochen nach dem Beginn der Sondierungsgespräche sinkt in der Bevölkerung die Zustimmung zu einer sogenannten Jamaika-Regierung. Laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend fänden 45 Prozent der Befragten eine Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen sehr gut beziehungsweise gut. Das sind demnach 12 Punkte weniger als beim Deutschlandtrend Anfang Oktober. 52 Prozent fänden Jamaika im Kabinett weniger gut beziehungsweise schlecht (plus 12 Punkte).

Insbesondere bei den Anhängern der Grünen ist der Umfrage zufolge die Zustimmung zu Jamaika gesunken. 55 Prozent der Grünen-Anhänger fänden solch ein Bündnis gut oder sehr gut, das sind 21 Punkte weniger als im Vormonat. Bei den Anhängern der FDP ist die Zustimmung laut ARD um 9 Punkte auf 71 Prozent gesunken. Bei den Anhängern von CDU und CSU fänden 70 Prozent ein Jamaika-Bündnis gut oder sehr gut (minus 2 Punkte).

AfD legt zwei Punkte zu

68 Prozent der Befragten glauben, dass eine Jamaika-Koalition zustande kommen wird (minus 7 Punkte), 30 Prozent der Befragten glauben das nicht (plus 9). Falls sich die Parteien nicht auf die Bildung einer Regierungskoalition verständigen könnten, würden 75 Prozent der Befragten Neuwahlen bevorzugen (plus 10 Punkte). 20 Prozent der Befragten halten in diesem Fall eine Minderheitsregierung der CDU/CSU für die bessere Lösung.

In der Sonntagsfrage bleibt die Union stärkste Kraft, sackt aber auf 30 Prozent ab (minus 2 Punkte im Vergleich zum Vormonat). Die SPD erreicht 21 Prozent (plus 1). Die AfD kommt auf 13 Prozent (plus 2), die FDP auf 12 Prozent (plus 1), die Linke auf 9 Prozent (minus 1) und die Grünen auf 11 Prozent (plus 1). Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen hatte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche 1.505 Wahlberechtigte bundesweit befragt.

Schäuble vor der Kanzlerin

Die Liste der beliebtesten Politiker führt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mit 69 Prozent Zustimmung an. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel verliert im Vergleich zum Vormonat 6 Punkte und kommt auf 57 Prozent Zustimmung. Der Parteivorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, erreicht 54 Prozent Zustimmung (plus 1), der FDP-Vorsitzende Christian Lindner 45 Prozent (minus 3).

CSU-Chef Horst Seehofer sollte der Umfrage zufolge jedoch besser in Rente gehen. 62 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass sich Seehofer nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen von seinen politischen Ämtern zurückziehen sollte. Bei den Befragten in Bayern sind laut Deutschlandtrend ebenfalls 62 Prozent dieser Auffassung.

November 09, 2017 16:15 ET (21:15 GMT)

