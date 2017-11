MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Allianz will auch im kommenden Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen dieses weiteren Programms betrage bis zu 2 Milliarden Euro, teilte der Versicherer am Donnerstagabend mit. Das Programm solle Anfang 2018 starten und in den ersten sechs Monaten des Jahres vollzogen werden. Die gekauften Aktien würden eingezogen.

Das neue Programm sei kurz vor Abschluss des am 16. Februar dieses Jahres beschlossenen Aktienrückkaufprogramms im Volumen von bis zu 3 Milliarden Euro beschlossen worden. Es stehe unter der Bedingung einer nachhaltigen Solvency-II-Quote der Allianz Gruppe von über 160 Prozent.

November 09, 2017 16:18 ET (21:18 GMT)

