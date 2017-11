PARIS, 9. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC (http://www.vitec.com/), ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet moderner Video-Kodierungs- und -Streaming-Lösungen, gab heute bekannt, dass es seine militärtauglichen Video-Streaming-Lösungen auf der Milipol Paris 2017, die vom 21. bis 24. November im Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre stattfindet, in Halle 6, Stand E 167, präsentieren wird.

"Die Lösungen von VITEC wurden entwickelt, um qualitativ hochwertige Bilder in Echtzeit bei extrem niedrigem Bandbreitenbedarf zu liefern, damit Behörden und Militäreinheiten Live-Feeds und aufgezeichnete Videoinhalte effektiv an Entscheidungsträger und Personal im Feld verbreiten können", sagte Richard Bernard, Produktmanager bei VITEC.

Auf der Messe wird VITEC seine robusten Appliances präsentieren: den vor Kurzem vorgestellten MGW Diamond TOUGH, einen mehrkanaligen HEVC/H.264-Encoder und den MGW Pico TOUGH, einen ultrakompakten und stromsparenden H.264-Encoder. Beide Appliances bieten alle Möglichkeiten zum Streaming von ISR-Videos (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) oder Lage-Videos, die von Landfahrzeugen, bemannten oder unbemannten Flugkörpern oder Schiffen stammen. Die Appliances von VITEC erfüllen die Standards MIL-STD und DO-160 und unterliegen nicht der Zuständigkeit des US-Außenministeriums.

Weiterhin wird VITEC den MGW Ace-Encoder und -Decoder vorführen, die branchenführende tragbare, hardwarebasierte 10-Bit HEVC Encoding-/Decoding-Lösung. Der MGW Ace-Encoder verwendet VITECs proprietären HEVC-Codec der 2. Generation, um bei jeder Bitrate eine unübertroffene Videoqualität zu erzielen. Mit einer breiten Auswahl an Ein- und Ausgängen und praxiserprobter Technologie zum Schutz des Streams benötigt der Encoder nur die Hälfte der Bandbreite, die von aktuellen H.264-Encoding-Lösungen benötigt wird, um Video-, Audio- und KLV-Metadaten zu streamen. Zusammen mit dem MGW Ace Decoder bietet die Gesamtlösung in jedem Netzwerk fehlerfreie Video-Streams.

Zur Verbreitung und zum Content Management von Full-Motion-Video-Streams und -Dateien wird VITEC die Komplettlösung FITIS vorführen, die schnell im Feld oder auf einer sicheren, gehosteten Site zum Einsatz kommen kann. Sie dient als zentrale Schnittstelle zum Management von Live- als auch von aufgezeichneten IPTV-Inhalten, Benutzerzugriffsrechten und Workflows zur Videoverteilung. Die Lösung ermöglicht es Entscheidungsträgern und Analysten, ISR-Filmmaterial und taktische militärische Video-Streams schnell zu sichten, zu archivieren, abzurufen und zu bearbeiten. FITIS bietet außerdem Bearbeitungs- und Kollaborationsfunktionen für die Analyse und gemeinsame Nutzung von Videomaterial mit KLV/STANAG-Metadaten.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport und Unterhaltung sowie Gotteshäuser.

