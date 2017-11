Inteva Products, ein führender Tier-One-Zulieferer von technischen Komponenten und Systemen für die Automobilindustrie, wurde für die aus thermoplastischem Polyolefin (TPO) bestehende Haut, die zuerst im Pontiac Bonneville des Jahres 2000 verwendet worden war, in die Hall of Fame der Automotive Division of the Society of Plastics Engineers (SPE) aufgenommen. Inteva nahm die Auszeichnung gemeinsam mit seinem Kunden General Motors gestern Abend anlässlich der 47. jährlichen Automotive Innovation Awards Competition Gala von SPE entgegen.

Das Interior Systems-Ingenieurteam, das das revolutionäre neue Material für das Armaturenbrett des Bonneville entwickelt hatte, gehört mittlerweile zu Inteva, das 2008 gegründet worden ist. Das Team gehörte zur Zeit der ursprünglichen Entwicklung der Haut zu Delphi Automotive.

Inteva treibt die Entwicklung der TPO-Haut unter dem Markennamen Inteather weiter voran. Inteather fühlt sich an wie Leder und ist kratz- und reißfest, bleicht nicht aus und zersetzt sich nicht, wenn es ultraviolettem Licht ausgesetzt ist und ist zu 100 Prozent wiederverwertbar. Das Material trägt darüber hinaus zu verbesserter Sicherheit bei, indem es den Einsatz von Airbags gestattet und durch verminderten Ausstoß von VOC und Gerüchen die Beschlagbildung auf der Windschutzscheibe reduziert. Inteather erhöht darüber hinaus die Qualität des Innenraums durch Vermeidung von Rissbildungen, verblassenden Farben und Verwerfungen.

Inteva hat weitere Branchenauszeichnungen für das Material Inteather und Innenraumsysteme, in denen es enthalten ist, erhalten. Dazu gehören der Grand Prize Innovation Award der European Association of Automotive Suppliers (CLEPA), die Finalteilnahme bei der Verleihung des Automotive News' PACE Award, "Recycler of the Year" der SPE Recycling Div. sowie den TPO Engineered Polyolefin Recognition Award für ein All Olefin, Soft Skin, Stitched Full Instrument Panel System (vollständig aus Olefin bestehendes, weiches, abgestepptes Armaturenbrettsystem) der SPE Automotive Division.

"Wir fühlen uns geehrt, zu dem in die SPE Hall of Fame berufenen Team zu gehören", sagte Lon Offenbacher, Inteva President, CEO und Gründer, der die Auszeichnungen gemeinsam mit Stephen Jenkins, GM Director, Global Proving Ground Operations, Test Labs and Vehicle Materials Engineering, entgegennahm. "Diese Auszeichnung ist ein Symbol unserer Arbeit zur Weiterentwicklung von Kunststofftechnologien, um die kontinuierliche Nachfrage unserer Kunden nach hochleistungsfähigen und leichten Materialien zu befriedigen."

Über Inteva Products, LLC

Inteva Products, LLC ist ein namhafter globaler Systemlieferant für die Automobilindustrie und bietet Automobilherstellern innovative, zuverlässige und umweltfreundliche Produkte, die zur Verbesserung der Qualität, Sicherheit und Leistung von Fahrzeugen beitragen. Inteva besitzt globale Ressourcen in den Bereichen Maschinenbau, Fertigung und Kundendienst für Schließsysteme, Innenausstattungssysteme, Motoren und Elektronik sowie Dachsysteme. Der 2008 gegründete Tier-One-Zulieferer konzentriert sich auf nachhaltiges globales Wachstum, hervorragenden Kundendienst und Innovationsförderung. Die Gründung von Inteva beruhte auf der Vorstellung von innovativen Lösungen und dem Einsatz praktischer Technologien zur Förderung wertorientierter Lösungen. Inteva beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Troy im US-Bundesstaat Michigan.

