Der Gesamtumsatz von 63,1 Millionen USD stieg gegenüber dem Vorjahr auf GAAP-Basis um 42 % und wechselkursbereinigt um 41 %.

900 Neukunden. Insgesamt 28.200 Kunden weltweit

Umsatzerhaltungsrate von 111 %

prozentualer Bruttogewinn von 74 %

suf GAAP basierender Gewinn je Aktie von (0,02) USD je Basis- und verwässerter Aktie, nicht auf GAAP basierender Gewinn je Aktie von 0,00 USD je Basis- und verwässerter Aktie

WATERTOWN, Mass, 9. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mimecast Limited (https://www.mimecast.com/) (NASDAQ:MIME), ein führendes Unternehmen für E-Mail- und Datensicherheit, gab heute seine Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal zum 30. September 2017 bekannt.

"Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 expandierte das Unternehmen nach Deutschland, um die Kunden in der Region mit lokalen Support-Teams und einem Datenbestand vor Ort besser betreuen zu können", erklärte Peter Bauer, CEO von Mimecast .

Mimecast s CFO Peter Campbell merkte an: "Erneut haben wir Gewinn- und Umsatzzahlen erreicht, die unsere Prognosen übertrafen. Indem wir Wachstum und Profitabilität im Gleichgewicht hielten, haben wir unser Geschäftsmodell gut umgesetzt."

Finanzielle Eckdaten des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2018

Umsatz: Der GAAP-Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 belief sich auf 63,1 Millionen USD, ein Anstieg von 42 % gegenüber 44,4 Millionen USD GAAP-Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017. Der wechselkursbereinigte Umsatz stieg um 41 % gegenüber dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017.

Der GAAP-Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 belief sich auf 63,1 Millionen USD, ein Anstieg von 42 % gegenüber 44,4 Millionen USD GAAP-Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017. Der wechselkursbereinigte Umsatz stieg um 41 % gegenüber dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017. Kunden: Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 kamen netto 900 neue Kunden hinzu. Wir zählen nun über 28.200 Unternehmen weltweit zu unseren Kunden.

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 kamen netto 900 neue Kunden hinzu. Wir zählen nun über 28.200 Unternehmen weltweit zu unseren Kunden. Umsatzerhaltungsrate: Die Umsatzerhaltungsrate betrug 111 % im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018, was dem vorherigen Quartal und dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017 entspricht.

Die Umsatzerhaltungsrate betrug 111 % im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018, was dem vorherigen Quartal und dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017 entspricht. Prozentualer Bruttogewinn: Der prozentuale Bruttogewinn betrug 74 % im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 und lag damit über den 72 % des zweiten Quartals von 2017.

Der prozentuale Bruttogewinn betrug 74 % im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 und lag damit über den 72 % des zweiten Quartals von 2017. GAAP-Nettoverlust: Der GAAP-Nettoverlust betrug 1,3 Millionen USD bzw. (0,02) USD je Basis- und verwässerter Aktie, berechnet anhand von 57,0 Millionen durchschnittsgewichteter umlaufender Aktien.

Der GAAP-Nettoverlust betrug 1,3 Millionen USD bzw. (0,02) USD je Basis- und verwässerter Aktie, berechnet anhand von 57,0 Millionen durchschnittsgewichteter umlaufender Aktien. Bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA betrug 6,7 Millionen USD, was eine bereinigte EBITDA-Marge von 11 % darstellt, verglichen mit 6 % im zweiten Quartal 2017.

Das bereinigte EBITDA betrug 6,7 Millionen USD, was eine bereinigte EBITDA-Marge von 11 % darstellt, verglichen mit 6 % im zweiten Quartal 2017. Nicht auf GAAP basierender Reingewinn: Der nicht auf GAAP basierende Reingewinn betrug 0,1 Millionen USD bzw. 0,00 USD je Anteil, berechnet anhand von 60,9 Millionen umlaufenden verwässerten Aktien.

Der nicht auf GAAP basierende Reingewinn betrug 0,1 Millionen USD bzw. 0,00 USD je Anteil, berechnet anhand von 60,9 Millionen umlaufenden verwässerten Aktien. Freier Cashflow und Barmittel: Mimecast generierte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 1,7 Millionen USD freien Cashflow. Der Barmittelbestand und Investitionen beliefen sich zum 30. September 2017 auf 123,1 Millionen USD.

Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen, nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf ihre am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen sind in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung aufgeführt. Auch eine Erklärung dieser Kennzahlen und wie sie berechnet werden, ist nachstehend im Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" enthalten.

Wichtige Geschäftsereignisse im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018

Mimecast brachte das branchenführende Multipurpose Cloud Archive auf den Markt. Mimecast Cloud Archive bietet einen umfassenden Cloud-Dienst, in den mehrere Funktionen integriert sind: ein sicheres Daten-Repository, Datenwiederherstellung, Storage-Management, E-Discovery und Compliance-Funktionen. Kunden erhalten von überall, jederzeit und von jedem Gerät aus blitzschnell Zugriff auf ihr E-Mail-Archiv.

Mimecast wurde im Magic Quadrant-Bericht über Enterprise Information Archiving von Gartner für das Jahr 2017 zum "Leader" mit der höchsten Ausführungsfähigkeit ernannt.

Mimecast kündigte die Expansion seines Geschäfts nach Deutschland im Jahr 2018 in Form von lokalen Vertriebs-, Kundensupport- und zwei Datenzentren an. Michael Heuer wird das deutsche Team von Mimecast von unserem Landeshauptsitz in München aus leiten. Weitere Ressourcen in Düsseldorf und Frankfurt bieten mehr Support für die Region.

Mimecast ist erfreut, Gerri Elliott als neues Mitglied im Aufsichtsrat begrüßen zu können. Sie gilt als Expertin für Go-to-Market-Strategien in Technologieunternehmen, da sie auf drei Jahrzehnte Praxiserfahrung bei Juniper, Microsoft und IBM zurückgreifen kann. Gerri Elliott ist die Gründerin von Broadrooms.com (https://protect-eu.mimecast.com/s/2oEIBO90zvUE), einer Website, die sich an weibliche Führungskräfte richtet, die Mitglieder in Unternehmensvorständen sind oder sein möchten. Neben Mimecast ist Gerri Elliott derzeit zudem unabhängiges Mitglied in den Vorständen von Whirlpool, Marvell Technologies und Imperva.

Mimecast hat die Bescheinigung für den Standard SOC 2 Type II erhalten. Die erfolgreiche Durchführung dieser freiwilligen Prüfung zeigt Mimecast s anhaltende Selbstverpflichtung zur Aufrechterhaltung strenger und effektiver Betriebskontrollen hinsichtlich der Sicherheit und Verfügbarkeit der Daten seiner Kunden in den Einrichtungen von Mimecast .

Der Umsatz von Targeted Threat Protection ist im zweiten Quartal gestiegen. Über 13.300 Kunden verwenden nun diesen Dienst.

Geschäftlicher Ausblick

Mimecast gibt Prognosen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2018 ab.

Prognose für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018:

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 erwartet das Unternehmen, dass sich das wechselkursbereinigte Ertragswachstum im Bereich von 31 % bis 32 % und der Umsatz im Bereich von 64,3 Millionen USD bis 65,0 Millionen USD bewegen wird. Unsere Prognose basiert auf den Wechselkursen zum 31. Oktober 2017 und beinhaltet einen positiven Effekt von 1,3 Millionen USD, der mit der Abschwächung des US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr zusammenhängt. Das bereinigte EBITDA wird im dritten Quartal voraussichtlich zwischen 5,8 Millionen USD und 6,8 Millionen USD betragen.

Prognose für das Gesamtjahr 2018:

Der Umsatz im Gesamtjahr 2018 wird voraussichtlich im Bereich von 251,8 Millionen USD bis 254,5 Millionen USD bzw. 34 % bis 36 % wechselkursbereinigtes Wachstum liegen. Die Wechselkursschwankungen haben einen positiven Effekt auf diese Prognose von schätzungsweise 1,4 Millionen USD, was mit der Abschwächung des US-Dollar in Bezug auf das britische Pfund zusammenhängt. In Bezug auf unsere vorherige Jahresprognose vom August wirken sich die Wechselkursschwankungen mit etwa 1,5 Mio. USD negativ auf diese Prognose aus. Unsere erwartete Wachstumsrate berücksichtigt das Ende der McAfee-Lebensdauer, das zu einer hohen Linearität beim Absatz im dritten Quartal und in der zweiten Hälfte des letzten Jahres und somit zu robusteren Vergleichswerten in der zweiten Hälfte dieses Jahres führte. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich im Bereich von 21,9 Millionen USD bis 23,9 Millionen USD liegen.

Der GAAP-Netto-(Verlust)/Gewinn ist die am besten vergleichbare GAAP-Kennzahl für das bereinigte EBITDA. Das bereinigte EBITDA unterscheidet sich vom GAAP-Netto-(Verlust)/Gewinn insoweit, als es Abschreibungen und Amortisierungen, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Rückstellungen für (Leistungen aus) Ertragsteuern und Devisen-(Aufwendungen)/Erträgen ausschließt. Mimecast kann nicht mit angemessener Gewissheit das letztendliche Ergebnis dieser Ausschlüsse ohne unzumutbaren Aufwand vorhersagen. Mimecast hat daher keine Prognose für den GAAP-Netto-(Verlust)/Gewinn oder eine Überleitung der zukunftsgerichteten Prognose des bereinigten EBITDA auf den GAAP-Netto-(Verlust)/Gewinn gegeben.

Telefonkonferenz- und Webcast-Informationen

Mimecast wird zwecks Erörterung der Geschäftsergebnisse am 8. November 2017 um 16.30 Uhr EST (UTC-05:00) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten abhalten. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie in den USA und Kanada (844) 815-2878 und in anderen Ländern +1 (615) 800-6885 und geben Sie die Konferenz-ID 1077906 ein. Die Telefonkonferenz wird auch live im Abschnitt "Investor Relations" der Website des Unternehmens unter http://investors.Mimecast .com (http://investors.mimecast.com/) übertragen. Eine Audio-Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht zwei Stunden nach Ende der Live-Telefonkonferenz zur Verfügung (wählen Sie in den USA und Kanada (855) 859-2056 und in anderen Ländern +1 (404) 537-3406 und geben Sie den Passcode 1077906 ein). Zudem kann dann im Abschnitt "Investor Relations" der Website des Unternehmens unter http://investors.Mimecast .com (http://investors.mimecast.com/) ein Archiv des Webcasts abgerufen werden.

Über Mimecast Limited

Mimecast Limited (NASDAQ:MIME) macht geschäftliche E-Mails und Daten für mehr als 28.200 Kunden und Millionen von Mitarbeitern weltweit sicherer. Die Cloud-basierten Sicherheits-, Archivierungs- und Continuity-Services der nächsten Generation des im Jahr 2003 gegründeten Unternehmens schützen E-Mails und ermöglichen ein umfassendes E-Mail-Risikomanagement mit einem einzigen, voll integrierten Abonnenten-Service. Mimecast reduziert das E-Mail-Risiko sowie die Komplexität und die Kosten für das Verwalten der vielen Punktlösungen, die traditionell genutzt werden, um E-Mails und deren Daten zu schützen. Für Kunden, die auf Cloud-Dienste wie Microsoft Office 365 migriert haben, verringert Mimecast die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter, indem es die Sicherheitsabdeckung stärkt, die Ausfallzeiten bekämpft und die Archivierung verbessert.

Mimecast und das Mimecast -Logo sind eingetragene Marken von Mimecast .Alle anderen in dieser Pressemitteilung enthaltenen Marken und Logos von Dritten sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

"Safe Harbor"-Erklärung für zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung zu den künftigen Erwartungen, Annahmen, Absichten, Zielen, Strategien, Plänen oder Aussichten des Managements, insbesondere die Aussagen zu Mimecast s Niederlassung in Deutschland und Mimecast s künftige finanzielle Performance auf GAAP- und auf Nicht-GAAP-Basis im Abschnitt "Geschäftlicher Ausblick" weiter oben können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen US-Bundesgesetzen sein. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Dies umfasst Aussagen, die die Wörter "prognostizieren", "planen", "erwarten", "glauben", "Ziel", "schätzen", "potenziell", "möglicherweise", "könnten", "können", "sehen", "anstreben", "vorhersehen" und ähnliche Begriffe enthalten. Es ist die Absicht von Mimecast , dass alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen den Safe-Harbor-Bestimmungen in Section 21E des Exchange Act und dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 unterliegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, darunter jene Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, die in den von Mimecast bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen im Einzelnen aufgeführt sind. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren können dafür sorgen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Mimecast erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder angedeuteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Mimecast stellt die Informationen dieser Pressemitteilung zum genannten Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung dargestellten zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuerer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig zu aktualisieren.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wir haben in dieser Mitteilung Finanzinformationen angegeben, die nicht in Übereinstimmung mit GAAP erstellt wurden. Wir verwenden diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen intern bei der Analyse unserer Geschäftsergebnisse und glauben, dass sie für Investoren als Ergänzung zu GAAP-Kennzahlen bei der Beurteilung unserer laufenden betrieblichen Leistung hilfreich sind. Wir glauben, dass die Verwendung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen ein zusätzliches Hilfsmittel für Investoren darstellen, um die laufenden Betriebsergebnisse und Trends zu beurteilen und unsere Geschäftsergebnisse mit anderen Unternehmen in unserer Branche zu vergleichen, von denen viele ähnliche, nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen für Investoren vorlegen.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen sollten nicht losgelöst von oder anstelle der nach GAAP erstellten Finanzkennzahlen betrachtet werden. Den Investoren wird empfohlen, die Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf ihre am direktesten vergleichbaren, auf GAAP beruhenden Finanzkennzahlen zu prüfen, die in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung dargelegt sind.

Wechselkursbereinigte Umsatzwachstumsrate. Wir glauben, dass die wechselkursbereinigte Umsatzwachstumsrate ein Schlüsselindikator für unsere Betriebsergebnisse ist. Wir berechnen die wechselkursbereinigte Umsatzwachstumsrate, indem wir den Umsatz von Einheiten, die in Fremdwährungen berichten, in US-Dollar umrechnen. Hierzu verwenden wir die vergleichbaren Wechselkurse aus der vorherigen Geschäftsperiode. Um die prognostizierten Umsatzwachstumsraten auf wechselkursbereinigter Basis für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2018 zu ermitteln, wird der erwartete Umsatz von Einheiten, die in Fremdwährungen berichten, in US-Dollar umgerechnet. Hierzu werden die vergleichbaren monatlichen Durchschnittswechselkurse des Vorjahres verwendet.

Bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge. Wir glauben, dass das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge Schlüsselindikatoren für unsere Betriebsergebnisse sind. Wir definieren das bereinigte EBITDA als der Netto-(Verlust)/Gewinn, angepasst durch den Ausschluss von: Abschreibung und Amortisierung, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Rückstellungen für (Leistungen aus) Ertragsteuern und Devisen-(Aufwendungen)/Erträgen, die überwiegend mit der Eliminierung von konzerninternen Salden zusammenhängen. Wir definieren die bereinigte EBITDA-Marge als bereinigtes EBITDA über dem Umsatz im Berichtszeitraum.

Nicht auf GAAP basierender Reingewinn. Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Reingewinn als Netto-(Verlust)-Gewinn abzüglich der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und der damit verbundenen Ertragsteuerauswirkungen, die sich aus dem Ausschluss der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen ergeben. Wir halten diese nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahl als hilfreiche Kennzahl für Management und Investoren, da sie die Auswirkungen der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und die damit verbundenen Ertragsteuerauswirkungen ausschließt, sodass unser Management und Investoren unsere wiederkehrenden Nettoergebnisse des Kerngeschäfts über mehreren Perioden hinweg vergleichen können. Es gibt eine Reihe von Einschränkungen bezüglich der Nutzung des nicht auf GAAP basierenden Reingewinns gegenüber dem gemäß GAAP berechneten Netto-(Verlust)/Gewinn. Beispielsweise, wie bereits oben dargelegt, berücksichtigt der nicht auf GAAP basierende Reingewinn nicht die aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und damit verbundenen Ertragsteuerauswirkungen. Außerdem können sich die Kostenkomponenten, die wir in unserer Berechnung des nicht auf GAAP basierenden Reingewinns ausschließen, von den Komponenten unterscheiden, die unsere Vergleichsunternehmen ausschließen, wenn sie ihre nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisse veröffentlichen. Das Management gleicht diese Einschränkungen aus, indem es spezifische Informationen bezüglich der nicht im nicht auf GAAP basierenden Reingewinn enthaltenen GAAP-Beträge angibt und den nicht auf GAAP basierenden Reingewinn zusammen mit dem gemäß GAAP berechneten Netto-(Verlust)/Gewinn beurteilt.

Freier Cashflow. Wir definieren den freien Cashflow als die Nettobarmittel aus der Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionsausgaben. Wir halten den freien Cashflow für eine Liquiditätskennzahl, die dem Management und Investoren hilfreiche Informationen über die Menge an aus der Geschäftstätigkeit generierten Barmitteln bietet, die nach dem Erwerb von Sachanlagen für strategische Gelegenheiten, darunter Investitionen in unser Unternehmen und die Stärkung unserer Bilanz, eingesetzt werden kann. Die Analyse des freien Cashflows ermöglicht es dem Management, unsere Betriebsergebnisse mit den Betriebsergebnissen unserer Mitbewerber zu vergleichen. Eine Einschränkung bei der Verwendung des freien Cashflows im Vergleich zur GAAP-Kennzahl der Nettobarmittel aus der Geschäftstätigkeit für die Beurteilung unseres Unternehmens besteht darin, dass der freie Cashflow nicht den Gesamtanstieg oder -rückgang des Barmittelbestands aus der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum darstellt, da er nicht die während des Berichtszeitraums für Investitionsausgaben verwendeten Mittel berücksichtigt. Das Management gleicht diese Einschränkung aus, indem es Informationen über unsere Investitionsausgaben auf der Vorderseite der Cashflow-Aufstellung und in den Erörterungen zu den Liquiditäts- und Kapitalressourcen bietet, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Jahres- und Quartalsberichten enthalten sind.

MIMECAST LIMITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (in thousands, except per share amounts) (unaudited) Three months ended September 30, Six months ended September 30, 2017 2016 2017 2016 Revenue $ 63,066 $ 44,361 $ 121,224 $ 85,821 Cost of revenue 16,543 12,377 31,795 23,716 Gross profit 46,523 31,984 89,429 62,105 Operating expenses Research and development 8,262 4,948 16,183 10,097 Sales and marketing 30,155 22,866 57,714 44,329 General and administrative 8,614 6,597 17,151 13,053 Total operating expenses 47,031 34,411 91,048 67,479 Loss from operations (508 ) (2,427 ) (1,619 ) (5,374 ) Other income (expense) Interest income 314 76 553 143 Interest expense (69 ) (76 ) (100 ) (183 ) Foreign exchange (expense) income (655 ) 2,719 (1,195 ) 6,815 Total other income (expense), net (410 ) 2,719 (742 ) 6,775 (Loss) income before income taxes (918 ) 292 (2,361 ) 1,401 Provision for (benefit from) income taxes 421 (11 ) 878 854 Net (loss) income $ (1,339 ) $ 303 $ (3,239 ) $ 547 Net (loss) income per ordinary share: Basic $ (0.02 ) $ 0.01 $ (0.06 ) $ 0.01 Diluted $ (0.02 ) $ 0.01 $ (0.06 ) $ 0.01 Weighted-average number of ordinary shares outstanding: Basic 57,027 54,636 56,662 54,462 Diluted 57,027 58,513 56,662 58,022





MIMECAST LIMITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (in thousands, except share and per share amounts) (unaudited) As of September 30, As of March 31, 2017 2017 Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 76,928 $ 51,319 Short-term investments 42,681 60,347 Accounts receivable, net 45,886 44,358 Prepaid expenses and other current assets 14,278 10,054 Total current assets 179,773 166,078 Long-term investments 3,494 - Property and equipment, net 69,663 32,009 Intangible assets, net 4,123 1,590 Goodwill 5,379 5,363 Other assets 1,114 312 Total assets $ 263,546 $ 205,352 Liabilities and shareholders' equity Current liabilities Accounts payable $ 6,594 $ 3,558 Accrued expenses and other current liabilities 26,181 20,713 Deferred revenue 91,915 84,159 Current portion of capital lease obligations 1,172 233 Current portion of long-term debt 741 1,725 Total current liabilities 126,603 110,388 Deferred revenue, net of current portion 14,292 11,189 Long-term capital lease obligations 3,006 245 Construction financing lease obligation 26,110 - Other non-current liabilities 2,792 1,538 Total liabilities 172,803 123,360 Commitments and contingencies Shareholders' equity Ordinary shares, $0.012 par value, 300,000,000 shares authorized; 57,319,319 688 671 and 55,901,996 shares issued and outstanding as of September 30, 2017 and March 31, 2017, respectively Additional paid-in capital 196,062 183,752 Accumulated deficit (97,360 ) (94,017 ) Accumulated other comprehensive loss (8,647 ) (8,414 ) Total shareholders' equity 90,743 81,992 Total liabilities and shareholders' equity $ 263,546 $ 205,352

MIMECAST LIMITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (in thousands) (unaudited) Three months ended September 30, Six months ended September 30, 2017 2016 2017 2016 Operating activities Net (loss) income $ (1,339 ) $ 303 $ (3,239 ) $ 547 Adjustments to reconcile net (loss) income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 4,250 2,897 7,859 5,661 Share-based compensation expense 2,910 2,265 5,556 4,308 Provision for doubtful accounts 82 30 112 50 Loss on disposal of fixed assets - (7 ) - (5 ) Other non-cash items 80 11 164 36 Excess tax benefits related to exercise of share options - 466 - - Unrealized currency loss (gain) on foreign denominated transactions 415 (2,490 ) 798 (6,307 ) Changes in assets and liabilities: Accounts receivable (4,830 ) (1,346 ) (431 ) 782 Prepaid expenses and other current assets (2,210 ) (159 ) (1,774 ) 1,337 Other assets 39 (39 ) 33 (39 ) Accounts payable 217 436 1,493 2,429 Deferred revenue 5,201 3,301 7,445 5,751 Accrued expenses and other liabilities 2,519 1,813 956 2,238 Net cash provided by operating activities 7,334 7,481 18,972 16,788 Investing activities Purchases of investments (8,990 ) - (24,521 ) - Maturities of investments 23,000 - 38,500 - Purchases of property, equipment and capitalized software (5,673 ) (4,143 ) (13,403 ) (9,729 ) Net cash provided by (used in) investing activities 8,337 (4,143 ) 576 (9,729 ) Financing activities Proceeds from exercises of share options 2,991 547 6,436 1,561 Excess tax benefits related to exercise of share options - (466 ) - - Payments on debt (545 ) (1,197 ) (1,078 ) (2,490 ) Payments on capital lease obligations (189 ) - (189 ) - Net cash provided by (used in) financing activities 2,257 (1,116 ) 5,169 (929 ) Effect of foreign exchange rates on cash 11 (379 ) 892 (1,769 ) Net increase in cash and cash equivalents 17,939 1,843 25,609 4,361 Cash and cash equivalents at beginning of period 58,989 108,658 51,319 106,140 Cash and cash equivalents at end of period $ 76,928 $ 110,501 $ 76,928 $ 110,501





Schlüsselkennzahlen für die Wertentwicklung

Neben den klassischen Finanzkennzahlen, wie z. B. Umsatz und Umsatzwachstumstrends, überwachen wir verschiedene andere nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen und nicht finanzielle Kennzahlen, die uns bei der Beurteilung von Wachstumstrends, der Aufstellung von Budgets, der Messung der Wirksamkeit unserer Vertriebs- und Marketingmaßnahmen und der Beurteilung unserer Betriebseffizienzen helfen. Die Schlüsselkennzahlen für die Wertentwicklung, die wir überwachen, sind folgende:

Three months ended September 30, Six months ended September 30, 2017 2016 2017 2016 (dollars in thousands) (dollars in thousands) Gross profit percentage 74 % 72 % 74 % 72 % Revenue constant currency growth rate (1) 41 % 38 % 42 % 35 % Revenue retention rate (2) 111 % 111 % 111 % 111 % Total customers (3) 28,200 21,800 28,200 21,800 Adjusted EBITDA (1) $ 6,652 $ 2,735 $ 11,796 $ 4,595

(1) Bereinigtes EBITDA und wechselkursbereinigte Umsatzwachstumsraten sind nicht auf GAAP basierende Kennzahlen. Informationen über eine Überleitung des bereinigten EBITDA und der wechselkursbereinigten Umsatzwachstumsraten auf die nächsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Überleitung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen" weiter unten.

(2) Wir berechnen unsere Umsatzerhaltungsrate, indem wir den wechselkursbereinigten Umsatz, der am letzten Tag des Messzeitraums aufgezeichnet wurde, nur für jene Kunden annualisieren, die während des gesamten Messzeitraums vorhanden waren. Wir berücksichtigen Zusatz- oder Upselling-Umsätze von weiteren Mitarbeitern und Dienstleistungen, die von bestehenden Kunden gekauft wurden. Wir teilen das Ergebnis nach Umsatz auf wechselkursbereinigter Basis am ersten Tag des Messzeitraums für alle zu Beginn des Messzeitraums vorhandenen Kunden. Der Messzeitraum sind die nachfolgenden zwölf Monate. Der Umsatz auf wechselkursbereinigter Basis basiert auf den durchschnittlichen Wechselkursen während des entsprechenden Zeitraums.

(3) Spiegelt die Anzahl der Kunden am letzten Tag des Zeitraums wider, gerundet auf die nächsten hundert Kunden. Wir definieren einen Kunden als eine Einheit, die zum Zeitpunkt der Messung einen aktiven Abonnementvertrag haben. Ein Kunde ist in der Regel eine Muttergesellschaft oder, in wenigen Fällen, eine wesentliche Tochtergesellschaft, die direkt mit uns arbeitet.

Überleitung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der gemeldeten Umsatzwachstumsrate auf die wechselkursbereinigte Umsatzwachstumsrate:

Three months ended September 30, Six months ended September 30, 2017 2016 2017 2016 (dollars in thousands) Reconciliation of Revenue Constant Currency Growth Rate: Revenue, as reported $ 63,066 $ 44,361 $ 121,224 $ 85,821 Revenue year-over-year growth rate, as reported 42 % 29 % 41 % 27 % Estimated impact of foreign currency fluctuations (1) % 9 % 1 % 8 % Revenue constant currency growth rate 41 % 38 % 42 % 35 %

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des Netto-(Verlusts)/Gewinns auf das bereinigte EBITDA:

Three months ended September 30, Six months ended September 30, 2017 2016 2017 2016 (in thousands) (in thousands) Reconciliation of Adjusted EBITDA: Net (loss) income $ (1,339 ) $ 303 $ (3,239 ) $ 547 Depreciation and amortization 4,250 2,897 7,859 5,661 Interest (income) expense, net (245 ) - (453 ) 40 Provision for (benefit from) income taxes 421 (11 ) 878 854 Share-based compensation expense 2,910 2,265 5,556 4,308 Foreign exchange expense (income) 655 (2,719 ) 1,195 (6,815 ) Adjusted EBITDA $ 6,652 $ 2,735 $ 11,796 $ 4,595





Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des Netto-(Verlusts)/Gewinns auf den nicht auf GAAP basierenden Reingewinn (in Tausend, außer bei Beträgen je Anteil):

Three months ended September 30, Six months ended September 30, 2017 2016 2017 2016 Reconciliation of Non-GAAP Net Income: Net (loss) income $ (1,339 ) $ 303 $ (3,239 ) $ 547 Share-based compensation expense 2,910 2,265 5,556 4,308 Provision for income taxes (1) (1,473 ) (19 ) (1,807 ) (41 ) Non-GAAP net income (1) $ 98 $ 2,549 $ 510 $ 4,814 Non-GAAP net income per ordinary share - basic 0.00 0.05 0.01 0.09 Non-GAAP net income per ordinary share - diluted 0.00 0.04 0.01 0.08 Weighted-average number of ordinary shares used in computing Non-GAAP net income per ordinary share: Basic 57,027 54,636 56,662 54,462 Diluted 60,938 58,513 60,793 58,022

(1) Der nicht auf GAAP basierenden Reingewinn berücksichtigt nicht die Auswirkungen übermäßiger Steuervorteile, die aus der Ausübung von Aktienoptionen resultieren, die auf GAAP-Basis erfasst wurden. Ohne die Verfügbarkeit übermäßiger Steuervorteile auf Nicht-GAAP-Basis verwendet unsere nicht auf GAAP basierende US-Steuerrückstellung Nettobetriebsverlustvorträge, um das zu versteuernde Einkommen des laufenden Geschäftsjahres auszugleichen. Wir haben noch keine vollständige Bewertung der potenziellen Einschränkungen gemäß Paragraph 382 durchgeführt und der Abschluss der Untersuchung kann zu einer Anpassung oder Begrenzung der Höhe der von uns genutzten Nettobetriebsverlustvorträge führen.





Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Nettobarmittel aus der Geschäftstätigkeit auf den freien Cashflow (in Tausend):

Three months ended September 30, Six months ended September 30, 2017 2016 2017 2016 Reconciliation of Free Cash Flow: Net cash provided by operating activities $ 7,334 $ 7,481 $ 18,972 $ 16,788 Purchases of property, equipment and capitalized software (5,673 ) (4,143 ) (13,403 ) (9,729 ) Free Cash Flow $ 1,661 $ 3,338 $ 5,569 $ 7,059





Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen für die drei und sechs Monate zum 30. September 2017 und 2016 (in Tausend):

Three months ended September 30, Six months ended September 30, 2017 2016 2017 2016 Cost of revenue $ 236 $ 301 $ 442 $ 471 Research and development 601 361 1,283 733 Sales and marketing 1,122 1,133 2,070 2,106 General and administrative 951 470 1,761 998 Total share-based compensation expense $ 2,910 $ 2,265 $ 5,556 $ 4,308





Überleitung der wechselkursbereinigten Umsatzwachstumsrate (in Millionen Dollar):

Three months ended September 30, Six months ended September 30, 2017 2016 % Change 2017 2016 % Change Total revenue as reported $ 63.1 $ 44.4 42 % $ 121.2 $ 85.8 41 % Estimated impact of foreign currency fluctuations (1) % 1 % Total revenue constant currency growth rate 41 % 42 % Exchange rate for period USD 1.000 1.000 1.000 1.000 GBP 1.309 1.314 1.294 1.374 ZAR 0.076 0.071 0.076 0.069 AUD 0.789 0.758 0.77 0.752

Social-Media-Ressourcen von Mimecast

- LinkedIn: Mimecast

(http://www.linkedin.com/company/55895?trk=tyah)- Facebook: Mimecast

(http://www.facebook.com/Mimecast?ref=tn_tnmn)- Twitter: @Mimecast

(https://twitter.com/#!/mimecast)- Blog: Challenging Complexity (http://blog.mimecast.com/)

Pressekontakt

Alison Raymond Walsh

Press@Mimecast .com

617-393-7126

Investorenkontakt

Robert Sanders

Investors@Mimecast .com

617-393-7074

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Mimecast Limited via Globenewswire