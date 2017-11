Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz sprach vor einem Sonderausschuss zu den Ausschreitungen beim G20-Gipfel. In echte Bedrängnis kam er nicht - überzeugen ließen sich die Abgeordneten aber auch nicht.

Olaf Scholz will schon vor dem G20-Gipfel intensiv über Sicherheitsprobleme nachgedacht haben. Als besonderes Ereignis habe ihm dabei der Tod eines Demonstranten beim Gipfel in Genua im Jahr 2001 gegolten. "Das ist mir natürlich sehr präsent gewesen", sagte der Bürgermeister am Donnerstagabend vor dem Sonderausschuss im Hamburger Rathaus. "Mehrere Freunde und Journalisten haben mir vorher gesagt: Wenn wie in Genua jemand stirbt, dann kannst du nicht im Amt bleiben. Da habe ich gesagt: Das weiß ich - selbst wenn ich keine persönliche Schuld tragen sollte." Scholz beharrte aber darauf, die umfangreichen Krawalle seien nicht zu erwarten gewesen.

Der Sonderausschuss befasst sich mit der Aufklärung der Krawalle und des Verkehrszusammenbruchs beim Gipfel im Juli. Tote gab es damals nicht, aber zahlreiche Verletzte und hohe Sachschäden. Am Donnerstag stand Scholz dem Gremium im prächtigen Festsaal des Rathauses erstmals Rede und Antwort. In zweieinhalb Stunden ging es um die Vorbereitung des Gipfels. Scholz soll noch zu zwei weiteren Terminen im Ausschuss sprechen.

Scholz blieb bei seiner bekannten Verteidigungslinie. Er berief sich vor allem auf ein Treffen am 29. Mai 2017 in Berlin - also gut einen Monat vor dem Gipfel. Damals hätten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) sowie die Spitzen der Bundespolizei, des Verfassungsschutzes und der Hamburger Sicherheitsbehörden getroffen und versichert, der Gipfel sei sicher durchführbar.

Es sei zu erwarten gewesen, dass die Linksextremisten nur Aktionen tätigen würden, die Unterstützung in der Bevölkerung erfahren könnten. Daher sei nicht mit den großen marodierenden Gruppen zu rechnen gewesen, die tatsächlich etwa Autos von Anwohner in Brand setzten. Vielmehr seien von den Aktivisten Aktionen gegen Logistik im Hafen und Infrastruktur sowie gegen die Gipfelorganisation selbst angekündigt gewesen.

CDU-Fraktionschef André Trepoll hielt dagegen. Er zitierte aus einer Lagebeurteilung der Polizei. Demnach hätten die Sicherheitskräfte bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass Gewalttäter allgemein einen "Kontrollverlust" des Staates hervorrufen wollten und daher mit einer "Eskalation im Straßenkampf" zu rechnen gewesen sei. Die Polizei rechnete demnach damit, dass der "Einsatz härtester körperlicher Gewalt" nötig sein werde. "Herr Scholz, dieses Konzept ‚Out of Control' war Ihnen nicht bekannt?", zweifelte Trepoll. Er verwies auf vor dem Gipfel zirkulierende Stadtpläne, auf denen Aktivisten etwa den Nobelvorort Blankenese als mögliches Ziel von Aktionen gekennzeichnet hatten. ...

