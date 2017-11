Düsseldorf (ots) - Angesichts der laufenden Jamaika-Sondierungen hat die Union die Forderung nach zentralen Flüchtlingsunterbringungen erneuert. "Um abgelehnten Asylbewerbern künftig das Untertauchen zu erschweren, benötigen wir zentrale Entscheidungs- und Rückführungszentren, in denen alle Asylverfahren durchgeführt werden", sagte Unions-Innenexperte Stephan Mayer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Abgelehnte Asylbewerber können dann direkt von dort in ihr Herkunftsland rückgeführt werden", erläuterte der CSU-Politiker.



