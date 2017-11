Die Lufthansa Group konnte ihre Umsätze in den ersten neun Monaten 2017 um 12,1 Prozent auf 26.761 Millionen Euro steigern (Vorjahreszeitraum: 23.870 Mio. Euro). Lufthansa Cargo konnte auf der Basis einer weiterhin positiven Nachfrageentwicklung in allen Regionen ihre Durchschnittserlöse um 10,6 Prozent steigern. Die Verkehrserlöse stiegen in diesem Zeitraum um 14,4 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...