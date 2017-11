Am Mittwoch, dem 8. November, hat der erste Auchanbio-Laden seine Türen in Marquette-lez-Lille, in dem Departement Nord, in dem nördlichen Frankreich eröffnet. Diese neue Marke wurde entwickelt, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen, die sehr auf Bio fixiert sind, aber auch um weiter betrachtet mehr Kunden zu erreichen, die eine relevante Auswahl an Qualitätsprodukten...

Den vollständigen Artikel lesen ...