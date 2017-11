Carrefours Umsätze in dem dritten Quartal (Q3) 2017 standen bei 21.859 Millionen EUR, eine Zunahme von 0,5% LFL (like for like / flächenbereinigte Umsatzentwicklung). Der Währungseffekt wirkte sich in dem Quartal um -1,5% negativ aus. Der Gesamtumsatz hat bei konstanten Weckselkursen 1,9% zugenommen (0,4% bei aktuellen Wechselkursen). Quelle: JPstock / Shutterstock.com In...

